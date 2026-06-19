Nueva Carretera Central: avanzan compensaciones por adquisición de predios en Lima

Andina/María Fernández

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Provías Nacional continúa avanzando en el proceso de adquisición de predios necesarios para la construcción de la Nueva Carretera Central, proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad entre Lima y la sierra central del país.

Como parte de estas acciones, la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) concretó la adquisición de un predio urbano ubicado en el distrito de Ate, correspondiente al tramo 1 del proyecto, en la zona de ingreso al túnel Pariachi.

Los propietarios del inmueble recibieron la compensación económica establecida por la afectación parcial del predio, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos previstos para la ejecución de obras de infraestructura pública.

El proceso de adquisición de predios urbanos en la provincia de Lima se desarrolla con la participación de especialistas de la Dirección de Gestión de Proyectos de Provías Nacional y de PMO Vías, en el marco del contrato de Estado a Estado suscrito entre Perú y Francia para la ejecución de la Nueva Carretera Central.

Según informó la entidad, el trabajo coordinado entre los equipos técnicos ha permitido registrar avances en la liberación de áreas requeridas para la construcción de una de las principales obras viales impulsadas por el Estado.

Provías Nacional señaló que los acuerdos alcanzados con los propietarios forman parte del proceso de adquisición y saneamiento de predios indispensable para la ejecución del proyecto, priorizando mecanismos de diálogo y transparencia con los ciudadanos involucrados.

La Nueva Carretera Central es considerada una obra estratégica para el desarrollo económico del país, debido a que permitirá optimizar la conexión entre la costa y la sierra central, reducir tiempos de viaje, facilitar el transporte de personas y mercancías, y fortalecer las actividades productivas y comerciales en las regiones vinculadas al corredor vial.