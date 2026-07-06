Perú.- Nueva Carretera Central: fortalecen marco legal para garantizar ejecución del megaproyecto

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) destacó la promulgación de la Ley N.° 32696, que fortalece el marco legal de la Nueva Carretera Central, al declarar este megaproyecto de necesidad pública y de preferente interés nacional, con el propósito de garantizar su ejecución, financiamiento y continuidad como una de las principales obras de infraestructura vial del país.

La norma consolida la permanencia del proyecto dentro de la Programación Multianual de Inversiones del MTC, asegurando que continúe siendo una prioridad del Estado y que solo pueda ser retirado por razones técnicas o fiscales debidamente sustentadas. Asimismo, mantiene la titularidad pública del proyecto y permite su ejecución mediante diversos mecanismos, entre ellos contratos Gobierno a Gobierno (G2G), obra pública y otras modalidades que garanticen eficiencia y transparencia.

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Además, la ley fortalece las fuentes de financiamiento mediante recursos del presupuesto público, operaciones de endeudamiento y mecanismos complementarios como fideicomisos, fondos de inclusión vial e ingresos provenientes de peajes, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de esta infraestructura estratégica a largo plazo. También crea una Comisión Multisectorial de Coordinación y Seguimiento que permitirá acompañar el desarrollo del proyecto de manera articulada entre las entidades involucradas.

La Nueva Carretera Central representa una transformación histórica para la movilidad nacional. Permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre Lima y la sierra central, incrementará la seguridad vial, disminuirá los costos logísticos y fortalecerá la competitividad de las cadenas productivas, especialmente de la agroexportación, la minería, el comercio y el turismo de la Macro Región Centro.

Con esta infraestructura, el trayecto entre Lima y La Oroya se reducirá de aproximadamente seis a dos horas, mientras que el viaje entre Lima y Huancayo podrá realizarse en alrededor de cuatro horas y media, generando importantes beneficios para millones de ciudadanos, transportistas y productores.

El MTC reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos de infraestructura de alto impacto que fortalezcan la integración territorial, mejoren la competitividad del país y contribuyan al desarrollo económico y social de todas las regiones del Perú, acercando oportunidades y elevando la calidad de vida de la población.

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