Nueva guía del MEF ayudará a entidades públicas a responder con rapidez ante emergencias

Andina/El Ministerio De Economía Y Finanzas (Mef

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó hoy que publicó la “Guía para el Abastecimiento en Situación de Emergencia”, la cual permitirá a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, responder con rapidez ante emergencias.

Se trata de una herramienta práctica que orienta a las entidades de los tres niveles de gobierno sobre cómo abastecerse de bienes y servicios, o ejecutar obras cuando ocurre o existe peligro inminente de una emergencia.

El documento reúne, de manera clara y didáctica, las principales herramientas previstas en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, con el fin de que los gobiernos regionales, municipios y demás entidades públicas puedan identificar rápidamente qué mecanismo de contratación corresponde aplicar antes, durante y después de una emergencia, para así actuar con rapidez, manteniendo la transparencia, la trazabilidad y el control que exige la normativa.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas,destacó que esta guía es una herramienta práctica para que las autoridades y equipos técnicos del Estado tomen decisiones más oportunas cuando la población necesita una respuesta inmediata.

“En una emergencia, actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Esta guía ayuda a que gobiernos regionales, municipios y demás entidades públicas cuenten con orientaciones claras para abastecerse oportunamente de los bienes, servicios y obras que requiere la atención de la población, sin salir del marco legal”, señaló.

Asimismo, el titular del MEF resaltó que la guía incluye herramientas innovadoras de la normativa de contratación pública, como los contratos de contingencia, que permiten asegurar bienes y servicios antes de que ocurra un evento futuro e incierto, como inundaciones, huaicos o interrupciones de servicios críticos.

Añadió que el documento también precisa que

una entidad puede actuar sin esperar una declaratoria previa de emergencia, siempre que sustente técnicamente la situación de emergencia, desastre o peligro inminente.

La guía, además,

integra en un solo documento alternativas como el procedimiento de selección no competitivo para atención inmediata de emergencias, contrataciones para rehabilitación y reconstrucción, contrataciones con proveedores no domiciliados, uso de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como las pautas para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y su adecuada gestión, incluyendo el registro de bienes, distribución y trazabilidad durante una emergencia.

Uno de sus principales aportes es que describe, paso a paso, la contratación sujeta a procedimiento de selección no competitivo mediante un flujo práctico de cinco pasos, acompañado de ejemplos, esquemas, tablas, líneas de tiempo y recomendaciones que facilitan la toma de decisiones de los operadores públicos y brindan mayor seguridad jurídica a las entidades.

La publicación de esta herramienta cobra especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026 - 2027. En ese escenario, contar con reglas claras y herramientas prácticas resulta clave para que las entidades puedan responder de manera oportuna.

Como parte de este esfuerzo, entre enero y junio de 2026, especialistas del Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de la red CONECTAMEF, realizaron 176 asistencias técnicas sobre contrataciones en situaciones de emergencia y desarrollaron 60 eventos de capacitación, presenciales y virtuales, con la participación de más de 2500 servidores públicos de todo el país.

Las entidades interesadas en revisar la Guía para el Abastecimiento en Situación de Emergencia pueden acceder a https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/8326277-00..." target="_blank" class="ApplyClass">https://www.gob.pe/es/l/8326277>.

“De esta manera, el MEF reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta de las entidades públicas frente a emergencias, poniendo a su disposición herramientas concretas para actuar con rapidez, transparencia y seguridad jurídica, en beneficio oportuno de la población”, puntualizó el Ministerio de Economía y Finanzas.