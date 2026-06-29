Con nueva infraestructura hídrica Agro Rural garantiza agua para más de 35,000 familias

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Lima 30 Jun. (ANDINA) -

Más de 35,000 familias productoras de 14 regiones del país cuentan hoy con agua asegurada para sus campos, señaló Agro Rural. “Esto es gracias a la construcción de qochas y reservorios para captar agua de lluvia, obras ejecutadas por Agro Rural a través de su proyecto Recarga Hídrica”, sostuvo.

Señaló que durante cuatro años el proyecto desarrolló infraestructura clave para captar, almacenar y distribuir el agua de las lluvias.

“Para ello se construyeron 295 reservorios, 179 qochas y más de 37 kilómetros de canales de conducción. Esto garantiza que los agricultores tengan agua disponible durante las épocas de sequía”, anotó.

Recuperación de praderas degradadas

Asimismo, Agro Rural recuperó 26,800 hectáreas de praderas degradadas, de esta forma, se recuperó la vegetación en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno. Estas acciones ayudan a que la tierra retenga el agua de forma natural, evitan la pérdida de suelos y aseguran el alimento para el ganado local, aseguró.

Gudberto Carrera Padilla, director ejecutivo de Agro Rural, detalló que este proyecto de aprovechamiento de agua de lluvia ha permitido acumular más de 8 millones de metros cúbicos del recurso hídrico. Esto fortalece directamente la producción de alimentos y la crianza de animales en las comunidades, añadió.

“El proyecto ya alcanzó un avance del 50%. Esto demuestra el cumplimiento de las obras y el impacto positivo directo en la economía y la vida de las familias que viven de la agricultura”, señaló Carrera Padilla.

Para lograr estos resultados en 70 microcuencas altoandinas, Agro Rural destina una inversión total de 416 millones 712,773 soles.

“Continuaremos construyendo qochas, reservorios y canales hasta el año 2029. Esta estrategia es la más efectiva para guardar el agua de lluvia en las zonas altas, favoreciendo cultivos como papa, arveja, hortalizas, frutales y pastos”, finalizó el titular de Agro Rural.

Impacto a nivel nacional

Señaló que el proyecto de Agro Rural tiene como meta final beneficiar a 97,870 familias productoras durante sus siete años de ejecución, asegurando que las comunidades de la sierra peruana tengan agua guardada y disponible para sus campañas agrícolas.