Nuevo Aeropuerto InJorge Chávez es el terminal aéreo más puntual del mundo en su categoría

Archivo - Perú.- Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez es el terminal aéreo más puntual del mundo en su categoría - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzó el primer lugar mundial en puntualidad de salida entre los grandes aeropuertos, de acuerdo con el reporte correspondiente a junio del 2026 elaborado por Cirium, firma especializada en análisis de la industria aeronáutica.

Según el informe, el Aeropuerto Jorge Chávez obtuvo un índice de puntualidad de salida (on-time departures) de 92.67%, ubicándose en el primer puesto global de la categoría Large Airports. Con este resultado, el principal terminal aéreo del Perú se posiciona por encima de todos los aeropuertos grandes evaluados en el ranking mensual de Cirium.Este resultado refleja la consolidación operativa del Nuevo Jorge Chávez tras su primer año de funcionamiento, periodo en el que ha logrado fortalecer sus procesos gracias a una infraestructura diseñada bajo estándares internacionales, tecnología para la gestión aeroportuaria y el trabajo articulado de toda la comunidad aeroportuaria.

Asimismo, frente al indicador registrado en el 2025, cuando el aeropuerto alcanzó una puntualidad de salida de 85.5%, el resultado de junio del 2026 representa una mejora de más de siete puntos porcentuales, consolidando un avance significativo en su desempeño operacional, mientras atiende alrededor de 2 millones de pasajeros y 16,000 vuelos cada mes.

"Este reconocimiento confirma que el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ya opera al nivel de los principales terminales aéreos del mundo", señaló Pamela Moreno, gerente de Operaciones Aeroportuarias de Lima Airport.

"Alcanzar este resultado apenas un año después de una transición operacional de esta magnitud refleja el compromiso del equipo a cargo y el trabajo coordinado de toda la comunidad aeroportuaria para ofrecer una operación segura, eficiente y puntual", agregó.Durante el 2026, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha mantenido un desempeño destacado en puntualidad, ubicándose dentro del Top 5 global en cuatro de los últimos cinco reportes mensuales de Cirium.

(FIN) NDP/CNA