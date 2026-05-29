Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez movilizó cerca de 26 millones de pasajeros en su primer año

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

A un año del inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) cerca de 26 millones de pasajeros fueron movilizados entre vuelos nacionales e internacionales consolidando una recuperación sostenida del tráfico aéreo y un crecimiento por encima de los niveles prepandemia.

Durante este período, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ejerció de manera continua su función reguladora y supervisora para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y la adecuada prestación de servicios a los usuarios.

Según el Regulador, durante 2025 el terminal movilizó 25.5 millones de pasajeros, cifra superior en 4.07% respecto a 2024 y en 8,05 % frente a los niveles registrados antes de la pandemia. Del total de pasajeros, más de 15 millones correspondieron al tráfico nacional, 8,6 millones al internacional y 1,6 millones al tránsito o transferencia.

En el primer trimestre de 2026, el crecimiento continúa.Entre enero y marzo se registraron 6 millones 359,454 pasajeros en total, con variaciones mensuales positivas de entre 1,3 % y 4,2 % respecto al mismo período del año anterior; mientras que el tráfico de pasajeros en transferencia creció 5,9 % frente al mismo trimestre de 2025, ello a pesar del cobro de la TUUA de transferencia internacional.

Como parte de su labor supervisora, entre junio de 2025 y abril de 2026 Ositrán ejecutó 58 actividades de supervisión, incluidas 23 inspecciones técnicas presenciales en el terminal, verificando aspectos relacionados con infraestructura, mantenimiento, niveles de servicio, contratos de acceso, seguros y obligaciones ambientales.Uno de los principales hitos fue el reconocimiento oficial de 539.7 millones de dólares en inversiones, principalmente vinculadas a obras del terminal y su equipamiento.

Esta función técnica permite verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión y tiene incidencia directa en el bienestar de los usuarios.

En materia de calidad de servicio, el organismo realizó mediciones periódicas para verificar estándares internacionales y notificó oportunamente al concesionario para la adopción de medidas correctivas con el fin de asegurar niveles óptimos de servicio en beneficio de los usuarios.

Las principales incidencias se registraron en los procesos de Migraciones, entrega de equipaje internacional y check-in. Ante ello, Ositrán notificó oportunamente al concesionario para implementar acciones correctivas. En contraste, los controles de seguridad doméstico, internacional y de transferencia registraron un desempeño óptimo durante el periodo evaluado.

La presencia del Regulador también se fortaleció en la atención directa al usuario. Entre junio del 2025 y abril del 2026 se brindaron 7013 orientaciones, multiplicando casi por diez el promedio mensual de atenciones en el Centro de Orientación al Usuario ubicado en el mismo aeropuerto. Nueve de cada diez asistencias fueron realizadas de manera presencial dentro del terminal.

Ositrán continuará ejerciendo su función supervisora con rigurosidad técnica durante el segundo año de operaciones del nuevo terminal, verificando el cumplimiento de obligaciones, evaluando niveles de servicio y velando por el equilibrio entre los intereses del Estado, el concesionario y los usuarios.