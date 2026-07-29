Nuevo ministro de Energía y Minas asume portafolio clave para impulsar inversiones

Andina/Jhony Laurente

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo designó como nuevo ministro de Energía y Minas a Guillermo Shinno Huamaní, ingeniero mecánico con una destacada trayectoria en el sector público y privado, y que asume la responsabilidad de dirigir la implementación de políticas públicas en uno de los principales sectores del país.

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) asume la conducción de un portafolio clave para impulsar la viabilización de nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo del país, en un contexto internacional favorable para la puesta en valor de nuevos recursos y tecnologías necesarias para la transición energética a escala global.

Graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería,Guillermo Shinnocuenta con un MBA por la Universidad ESAN, así como estudios doctorales en administración de negocios en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) situada en Barcelona, España.

El flamante ministro, designado en ceremonia encabezada ayer por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tiene una destacada trayectoria en el sector minero y energético, habiéndose desempeñado como viceministro de Minas y director general de Minería del Minem.

Asimismo, ha ocupado cargos clave como gerente general y otros altos cargos en Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo, así como presidente del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA), entre otros cargos públicos.

Guillermo Shinno también fue gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), y ha sido gerente en empresas de transmisión eléctrica y docente invitado de ESAN, consolidando una sólida experiencia en gestión, regulación y desarrollo del sector.

(FIN) NDP/CNA