Nuevo ministro de Trabajo convoca a una gestión de puertas abiertas y labor en equipo

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, se presentó ante los viceministros, directores generales y servidores públicos en general de la entidad, en una ceremonia realizada en el auditorio Javier Neves Mujica, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“Durante estos 19 días que tendré a cargo el ministerio, quiero que sea una gestión de puertas abiertas, de una escucha activa y de decisiones responsables. El trabajo no solo representa ingresos, es también paz social, dignidad, orden y futuro. Este ministerio tiene la responsabilidad de proteger y promover esos valores y generar más oportunidades laborales para los peruanos”, sostuvo Cruz Mamani.

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Agregó que escuchará a los equipos técnicos, que respetará la experiencia acumulada y que respaldará todo aquello que permita servir mejor al ciudadano dentro del marco de la ley y el derecho.

“Les pido que trabajemos unidos sin protagonismos ni distracciones y que resolvamos lo que se pueda resolver, con el objetivo de dejar un ministerio ordenado. Que la próxima gestión encuentre un ministerio en marcha, no detenido por alguna coyuntura”, precisó el nuevo titular del MTPE.

Concluyó diciendo que si en estos pocos días de gestión, un proyecto avanza o un proceso se encauza, se habrá honrado la responsabilidad encargada. “Los cargos son temporales, el servicio al país es permanente, es vocación y es consecuencia. Sigamos construyendo país y ciudadanía”, acotó.

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