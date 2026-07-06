Nuevo sistema de pagos promovido por el BCR impulsará cambios en bancos y fintechs

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Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La implementación de las Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos (TAPP), impulsada por el Banco Central de Reserva (BCR), transformará el sistema de pagos del país al permitir transferencias inmediatas e interoperables entre entidades financieras. Sin embargo, este cambio también supondrá nuevos retos tecnológicos para bancos, cajas, financieras y empresas fintech.

La incorporación al nuevo ecosistema exigirá que las entidades cumplan estándares de seguridad, disponibilidad y continuidad operativa establecidos por el BCR. Para muchas organizaciones, desarrollar esta infraestructura desde cero implicará inversiones importantes, varios meses de implementación y personal especializado.

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Frente a este escenario, comienzan a consolidarse modelos de integración mediante plataformas tecnológicas ya desarrolladas, que permiten reducir costos, tiempos de conexión y la complejidad del proceso. Estas soluciones facilitan el ingreso de las entidades al sistema, ya sea como Proveedor de Servicios de Pago (PAC) o como Tercero Proveedor de Aplicaciones de Pago (TPAP).

"La verdadera decisión tecnológica que introduce TAPP no es únicamente participar en el ecosistema, sino decidir cuánto tiempo, inversión y complejidad quiere asumir cada organización para hacerlo. En muchos casos, la infraestructura dejará de ser un elemento diferenciador y pasará a convertirse en un habilitador para innovar más rápido", afirmó el chief technology officer (CTO) de KasNet, Moisés Fernández Ruiz.

El especialista explicó que la adopción de infraestructura compartida permitirá a las entidades enfocarse en el desarrollo de nuevos productos y servicios, por lo que dejarán en manos de plataformas especializadas el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos para operar dentro del nuevo esquema de pagos.

De acuerdo con KasNet, la entrada en funcionamiento de TAPP impulsará una modernización del ecosistema financiero peruano, por lo que la estrategia que adopten bancos y fintechs para integrarse será determinante para aprovechar las oportunidades que abrirá el nuevo sistema de pagos.

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