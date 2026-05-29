Nuevo sorteo virtual de comprobantes de pago entregará premios de hasta S/ 100,000

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 29 May. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aprobó las bases del nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, una iniciativa que busca premiar a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

La https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520047-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, publicada hoy en elDiario Oficial El Peruano, establece que se realizarán dos ediciones del sorteo: uno el 16 de octubre del 2026 y otro el 16 de febrero del 2027. En ambos casos se anunciará a los ganadores luego de validar que los comprobantes de pago seleccionados cumplan con los requisitos establecidos.

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En esta ocasión, cada sorteo tendrá dos grupos, uno para concursantes de Lima y otro para provincias. Podrán participar personas naturales mayores de edad peruanos o extranjeros, quienes recibirán 208 premios, siendo el mayor uno de 100,000 soles.

Para los sorteos del 2026 y 2027, tanto para Lima como en provincia, los premios en cada grupo se distribuirán de la siguiente manera: 120 de 500 soles, 70 de 1,000 soles, 10 de 5,000 soles, 5 de 10,000 soles, uno de 20,000 soles, uno de 50,000 soles y uno de 100,000 soles.

Es decir que, para el sorteo del año 2026, el monto total otorgado en premios para Lima y provincia será de 800,000 soles y la misma cantidad será para los premios del año 2027.

Para participar, las personas naturales deberán inscribirse en el módulo web habilitado por la Sunat consignando los siguientes datos: tipo y número de Documento de Identidad (DNI), Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

Tras verificar la información presentada, la Sunat emitirá un código de usuario y un código de verificación. Después de confirmar el correo electrónico, el participante deberá generar una clave de acceso, con lo cual culminará su inscripción.

El código de usuario y la clave de acceso le permitirán acceder al Módulo del Participante, a través del cual podrá registrar los comprobantes de pago para participar en el sorteo.

El registro de los comprobantes se realizará utilizando el usuario y clave entregado por la Sunat. Se deberá consignar el número de RUC del emisor del comprobante de pago electrónico, así como el tipo de comprobante, serie, número y su fecha de emisión.

Cabe precisar que el participante podrá registrar como máximo 3 comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión. Asimismo, los comprobantes sólo se podrán registrar sólo una vez.

Para el primer sorteo que se realizará el 16 de octubre, serán válidos los comprobantes emitidos del 01/07/26 al 30/09/26 y se podrán registrar del 01/07/26 hasta el 02/10/26; mientras que, para el segundo sorteo previsto para 16 de febrero del 2027, se considerarán aquellos emitidos del 01/11/26 al 31/01/27, los que podrán registrarse entre el 01/11/26 y el 02/02/27.

Para más información sobre el registro de los participantes y de los comprobantes de pago, fechas del sorteo, plazo de inscripción, requisitos que se deben cumplir y proceso de validación a cargo de la Sunat, los ciudadanos podrán ingresar al www.sunat.gob.pe" target="_blank">portal institucional.

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