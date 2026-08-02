Número de empresas exportadoras del Perú creció 3.7% entre enero y mayo del 2026

Archivo - Perú.- Confiep: Perú tiene potencial para superar los US$ 30,000 millones en agroexportaciones - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El número de empresas exportadoras peruanas entre enero y mayo del presente año ascendió a 6,860, cantidad que representó un incremento de 3.7% respecto al similar periodo del 2025 (6,618), indicó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN – Adex).

Respecto a las empresas que registraron envíos ininterrumpidos a los mercados extranjeros desde el año 2000, estas representaron 282 unidades en el referido periodo de análisis, de las cuales, la mayoría fueron grandes empresas (126), seguidas de las pequeñas (88), microempresas (53) y medianas (15).

Respecto a las 6,860 exportadoras del periodo enero-mayo 2026, por número, predominaron las microempresas con 3,988, seguidas de las pequeñas (2,248), las grandes (412) y las medianas (212), aglutinando el 58.1%, 32.8%, 6.0% y 3.1%, respectivamente.

El 55.1% (3,782) envió a un solo destino y apenas el 4.6% (314) tuvo presencia en 10 o más mercados.

Además, de las 2,579 empresas que enviaron un único producto a un solo país, 70.3% fueron microempresas, el 20.6% pequeñas, el 4.8% grandes y el 4.3% medianas.

“Considerando estas características, 70 empresas exportaron únicamente a México, y de estas, 15 se especializaron en páprika. Esta particularidad muestra la sensibilidad de las empresas frente a posibles cambios en políticas comerciales por la baja diversificación en productos y destinos”,indicó el CIEN-Adex.

No obstante, refirió que en términos de valor FOB,

las grandes empresas lograron el mayor protagonismo al concentrar el 92.2% de los despachos, equivalentes a 41,606 millones de dólares.

A continuación, se ubicaron las pequeñas, con el 4.6% (2,097 millones de dólares), las medianas con el 2.7% (1,216 millones de dólares) y las microempresas con el 0.5% (210 millones de dólares).

El Reporte de Empresas Exportadoras-mayo 2026 indicó que las 10 principales firmas concentraron el 39.5% del valor enviado, el top 20 el 50.6%, el top 50 el 64.5% y el top 100 el 72.9%.

Un dato relevante es que en el periodo analizado, 2,069 empresas dejaron de exportar debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad –el 96.5 % fueron mipymes y las grandes representaron el 3.5 %–; sin embargo, otras 2,311 incursionaron en los mercados internacionales, de las cuales 1,553 eran micro, 476 pequeñas, 172 grandes y 110 medianas.

En cuanto a la distribución sectorial, la agroindustria lideró el ranking con 1,874 empresas. Posteriormente se posicionaron la minería tradicional (1,321), metalmecánica (1,237), químico (1,060), Varios (865) y prendas de vestir (740).

Le siguieron textil (372), siderometalurgia (352), minería no metálica (287), pesca y acuicultura (283), agro tradicional (263), maderas (107), joyería (78), hidrocarburos (43) y pesca tradicional (33).

De los 15 rubros, 8 ampliaron su base empresarial y 7 retrocedieron. Los mayores incrementos se registraron en hidrocarburos (26.5%), minería tradicional (13.5%), agro tradicional (13.4%) y pesca y acuicultura (7.6%).

Las caídas más pronunciadas correspondieron a pesca tradicional (-13.2%), maderas (-10.1%), minería no metálica (-6.5%), prendas de vestir (-6.1%) y joyería (-4.9%).

Con relación a los destinos, Estados Unidos recibió los envíos de 1,767 empresas, seguido por la Unión Europea (1,509), Chile (1,341), India (1,198) y Ecuador (1,038).

Respecto al origen de las exportadoras, Lima agrupó la mayor cantidad de unidades empresariales con 3,797.

Después se ubicaron Puno (1,149), Piura (479), Callao (424), Ica (357), Arequipa (293), La Libertad (285), Tacna (258), Áncash (226), Junín (193) y Lambayeque (177).

A mayo del 2026, las exportaciones peruanas alcanzaron 6,860 empresas, 134 mercados y 3,396 productos.

De las empresas exportadoras un conjunto de 1,322 fueron consolidadas, otras 2,325 fueron emergentes, mientras que 1,652 fueron intermitentes y 1,561 nuevas.