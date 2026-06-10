OCDE: Perú intercambia experiencias sobre libre competencia y protección del consumidor

Perú.- Lima reúne a 13 agencias de competencia de América Latina - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Perú reúne en Lima a 13 agencias de competencia de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias sobre la aplicación de las normas de libre competencia y protección del consumidor, herramientas clave para que los mercados funcionen mejor en bienestar de los consumidores.

El encuentro se realiza en el marco del Centro Regional de Competencia de la OCDE para América Latina y el Caribe (RCC por sus siglas en inglés), cuya sede en el Perú refleja la confianza de la OCDE en el país como plataforma regional para el fortalecimiento de las políticas de competencia.

El intercambio de experiencias se realiza en el taller “Aplicación del Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor”, del 10 al 12 del presente mes, organizado conjuntamente por el Indecopi y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El presidente ejecutivo del Indecopi, Juan Carlos Del Prado Ponce, destacó que la libre competencia y la protección del consumidor son pilares para preservar la confianza en los mercados y promover mejores condiciones para ciudadanos, empresas e inversión.

“El intercambio técnico permite que las autoridades de la región contrasten experiencias, comparen enfoques con estándares internacionales y fortalezcan sus capacidades frente a mercados cada vez más dinámicos, globales y digitales. Esta cooperación es una herramienta concreta de fortalecimiento institucional”, señaló.

En el taller participan autoridades de Competencia de Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Se debe precisar que el Indecopi es sede del Centro Regional de Competencia de la OCDE para América Latina y el Caribe desde octubre de 2019. Esta designación ubica al Perú entre los tres países del mundo elegidos por la OCDE para albergar un centro regional de competencia, junto con Corea del Sur y Hungría, y confirma su rol como punto de articulación técnica para las autoridades de competencia de la región.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios de la región en la aplicación de políticas de competencia y promover una cultura de competencia efectiva a través de seminarios, talleres y cursos de formación orientados al intercambio de experiencias, la comparación de enfoques y la difusión de buenas prácticas internacionales.

Hasta el momento se han capacitado a 1393 funcionarios a través de 26 talleres sobre temas de vital importancia para la economía de los países de Latinoamérica como detección de cárteles empresariales, control de fusiones, lucha contra la licitación colusoria y libre competencia en los sectores salud y financiero, entre otros.

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