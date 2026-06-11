Perú.- OCDE: Perú mantendrá crecimiento resiliente pese al entorno global complejo

Archivo - Perú.- MEF: economía peruana habría crecido más de 3.6% en abril del 2026 - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La economía peruana continuará creciendo por encima del promedio regional durante los próximos dos años, aunque enfrentará un entorno internacional más complejo marcado por mayores costos energéticos, presiones inflacionarias y una desaceleración del crecimiento mundial, proyecta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En su más reciente informe de perspectivas económicas, la OCDE prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú avanzará 2.9% tanto en el 2026 como en el 2027, luego de haber registrado una expansión de 3.4% en el 2025.

Aunque se trata de una moderación,

el país mantendría el segundo desempeño más sólido de América Latina, solo superado por Costa Rica, gracias al impulso del consumo privado, la inversión y los favorables precios de los minerales.

El organismo internacional destaca que la demanda interna continúa mostrando fortaleza. El crecimiento del empleo formal, el aumento de los ingresos laborales y el dinamismo de sectores como la construcción han permitido sostener la actividad económica.

A ello se suma un contexto externo relativamente favorable para las exportaciones mineras, particularmente por las elevadas cotizaciones del cobre, que permanecen en niveles históricamente altos.

Sin embargo, el escenario internacional se ha deteriorado respecto de los meses previos. El conflicto en Medio Oriente ocasionó fuertes aumentos en los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, lo que elevó los costos de producción y generó nuevas presiones inflacionarias en distintas regiones del mundo.

La OCDE advierte que tales factores también afectan al territorio peruano. Durante los primeros meses del año se registraron interrupciones temporales en el suministro nacional de gas, mientras que el encarecimiento de los combustibles y fertilizantes elevó los costos energéticos y de producción.

Asimismo, las condiciones climáticas asociadas a El Niño continúan representando un elemento de riesgo para algunas actividades productivas.

Como resultado, la inflación volverá a ubicarse temporalmente por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), impulsada por los mayores costos de la energía, alimentos y fertilizantes.

No obstante, la entidad considera que estas presiones responden principalmente a choques de oferta transitorios y que deberían disiparse gradualmente.

Las proyecciones muestran que la inflación pasaría de 1.5% en el 2025 a 3.6% en el 2026, para luego moderarse a 3.1% en el 2027. En paralelo, el indicador subyacente subiría de 1.9% a 3.8% en el citado período antes de descender a 3.2% al año siguiente.

Frente a este panorama, la organización considera apropiado que la política monetaria mantenga una posición neutral.

El BCR dejó su tasa de referencia en 4.25% en mayo y las expectativas inflacionarias a doce meses continúan dentro del rango objetivo, lo que brinda espacio para evitar respuestas más agresivas ante presiones calificadas de temporales.

Uno de los principales mensajes de la OCDE para el Perú está relacionado con la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal.

El organismo sostiene que la nación debe retomar una senda de consolidación creíble y consistente con la regla fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica construida durante décadas.

Si bien la deuda pública peruana permanece entre las más bajas de la región y se proyecta alrededor del 31% del PBI durante el horizonte analizado, el organismo alerta sobre los riesgos derivados de medidas permanentes de gasto que no cuentan con financiamiento asegurado.

De mantenerse esta tendencia, podría debilitarse la credibilidad del marco fiscal.

La recomendación consiste en mejorar la eficiencia del gasto público, ampliar la base tributaria y evitar incrementos permanentes de desembolsos sin fuentes estables de ingresos.

De esta manera, sería posible financiar prioridades sociales y productivas sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas estatales.

En el frente externo,

la OCDE considera que la nación se encuentra relativamente bien posicionada para afrontar la incertidumbre global.

Las altas cotizaciones de los minerales continúan favoreciendo los términos de intercambio, mientras que los principales despachos mineros no han sido afectados por los aranceles generales aplicados por Estados Unidos.

No obstante, persisten riesgos relevantes. Entre ellos figuran una eventual escalada de conflictos sociales que afecte proyectos del sector, fenómenos climáticos más severos, mayores aumentos en los precios de la energía o problemas de desabastecimiento de insumos estratégicos para la actividad extractiva.

Todos estos elementos podrían reducir el crecimiento e incrementar las presiones inflacionarias.

A pesar de estos desafíos, la OCDE concluye que el territorio peruano mantiene fundamentos sólidos para seguir expandiéndose en un contexto internacional adverso, apoyado por la fortaleza de su demanda interna, la estabilidad monetaria y el respaldo que aún brindan los mercados de minerales.

Más allá de las cifras de crecimiento para el 2026 y el 2027,

la OCDE identifica dos desafíos estructurales que condicionarán el desempeño económico del Perú en los próximos años: la seguridad energética y la informalidad laboral.

El organismo considera prioritario diversificar la matriz energética y fortalecer el abastecimiento nacional de gas, luego de las recientes interrupciones que evidenciaron la dependencia de pocos activos críticos. Una mayor resiliencia energética reduciría la exposición a crisis externas y contribuiría a contener futuros episodios inflacionarios.

Asimismo, plantea reducir la informalidad laboral mediante reformas que amplíen la productividad y la base tributaria. Para ello recomienda agilizar permisos, mejorar la certidumbre regulatoria y eliminar barreras que frenan la inversión privada en minería, infraestructura y otros sectores estratégicos.

-El PBI crecería 2.9% en el 2026 y 2.9% en el 2027.-La inflación subiría temporalmente a 3.6% en el 2026 y bajaría a 3.1% en el 2027.-La Inversión fija avanzaría 9.3% en el 2026.-El Desempleo se mantendría en 4.3% durante el 2026 y el 2027.-La Deuda pública rondaría 31% del PBI.