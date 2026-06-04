OCDE: Perú se ubicaría en segundo lugar en ranking de crecimiento 2026 en América Latina

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Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que el Perú mantiene un ritmo de crecimiento resiliente en un entorno en el que viene afrontando presiones inflacionarias.

Por ello refiere que el ritmo de crecimiento de nuestro producto bruto interno (PBI) se ha ido moderando.

Proyecta que la economía peruana crecerá 2.9% al cierre de este año y el próximo. Señala que ese avance será apoyado por el consumo privado, la inversión, los precios favorables de los metales y la construcción.

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De este modo, al cierre de este año el Perú se ubicaría en segundo lugar en el ranking de países de América Latina, después de Costa Rica, que según previsiones de la OCDE avanzaría 3.5% este 2026.

Para el 2027 pasaría a ocupar el tercer lugar de ese ranking después de Argentina (3.5%) y Costa Rica (3.4%).

Inflación

De otro lado, la OCDE señala que hay presiones inflacionarias. “Por aumentos en los precios de los combustibles, gas y alimentos”.

No obstante, espera que haya una moderación a medida que se disipen los choques externos.

Considera que la política monetaria nacional debe mantenerse prudente.

Algunas prioridades

Para la OCDE algunas prioridades a considerar son: mantener la prudencia fiscal y reducir la informalidad.

Para ello, sugirió retomar la consolidación fiscal creíble alineada con la regla. Además de reducir la informalidad laboral para ampliar la base tributaria y productividad.

También señala que la transición energética ofrece oportunidades, pero requerirá más inversión y marcos regulatorios sólidos.

Riesgos

La OCDE considera que los principales riesgos para América Latina siguen sesgados a la baja.

Entre ellos figuran:

- Menor crecimiento global

- Inflación persistente

- Volatilidad financiera

- Espacio fiscal limitado

(FIN) SDD/JJN