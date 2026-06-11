OECE y BID impulsan proyecto para modernizar y fortalecer las contrataciones públicas

Andina/Oece Y Bid Impulsan Proyecto Para

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluaron el progreso el proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Contratación Pública”, que busca optimizar los procesos de contratación mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas, la generación de conocimiento y la incorporación de mecanismos de mejora continua.

De este modo, el presidente ejecutivo delOECE, Carlos Salazar Vargas Machuca, sostuvo una reunión de trabajo, junto a su equipo de asesores, con el especialista sectorial del BID, Martín Ardanaz, con el objetivo de revisar los avances delproyecto de inversión.

OECE implementa programa virtual para fortalecer gestión de las contrataciones públicas

Esta iniciativa contempla el desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) versión 4.0 y otras herramientas orientadas a la modernización del sistema de compras estatales.

EncuentroDurante el encuentro, ambas partes evaluaron el progreso de las actividades previstas en el proyecto, que busca optimizar los procesos de contratación mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas, la generación de conocimiento y la incorporación de mecanismos de mejora continua.

En ese marco, el presidente ejecutivo del OECE destacó la importancia del acompañamiento técnico brindado por el BID para impulsar la transformación digital de la plataforma.

“La modernización de las contrataciones públicas requiere instituciones fortalecidas y decisiones sustentadas en evidencia. Este proyecto nos permitirá seguir avanzando hacia una gestión más eficiente, transparente y orientada a generar valor para la ciudadanía”, señaló Salazar Vargas Machuca.

Compromiso

Por su parte, Martín Ardanaz reafirmó el compromiso del BID de continuar brindando asistencia técnica y acompañamiento especializado al OECE para impulsar iniciativas que promuevan la innovación, la transformación digital y el desarrollo institucional en beneficio de una administración pública más moderna y efectiva.

Uno de los principales componentes del proyecto es la implementación del SEACE 4.0, nueva versión de la plataforma electrónica que incorporará mejoras en la experiencia de usuario, simplificación de procesos y nuevas funcionalidades para las distintas etapas de la contratación.

Análisis funcional

Como parte de su desarrollo, el OECE viene ejecutando actividades de análisis funcional, definición de reglas de negocio, elaboración de historias de usuario, validación de prototipos y revisión de funcionalidades correspondientes a los módulos de Configurador, Actuaciones Preparatorias, Procedimientos de Selección, Ejecución Contractual y Controversias.

Asimismo, en días recientes la entidad desarrolló una jornada de trabajo con especialistas en contratación pública de diversas entidades del Estado, quienes participaron en la validación funcional de los prototipos de los módulos de Procedimientos de Selección y Ejecución Contractual. Esta actividad permitió recoger aportes de los futuros usuarios de la plataforma y enriquecer el diseño de las herramientas que formarán parte de su nueva versión.

La articulación entre el OECE y el BID, sumada a la participación activa de operadores de contratación pública en el desarrollo del SEACE 4.0, refleja el compromiso institucional con la innovación y el perfeccionamiento permanente del sistema, promoviendo soluciones tecnológicas orientadas a incrementar la eficiencia, transparencia y calidad de las compras públicas en beneficio de la ciudadanía.

(FIN) NDP/SDD