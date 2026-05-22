OECE facilita acceso a información sobre contrataciones públicas con plataformas digitales

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

Con el objetivo de facilitar el acceso a información sobre contrataciones públicas y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) ha impulsado herramientas digitales y analíticas de acceso público orientadas a ciudadanos, proveedores, entidades públicas, periodistas y la academia.

A través de estas plataformas, los usuarios pueden acceder de manera más rápida y sencilla a información sobre procesos de contratación, proveedores adjudicados, niveles de competencia, eficiencia en las compras públicas y otros indicadores relevantes del mercado estatal.

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Entre las principales herramientas disponibles se encuentran las Estadísticas del Mercado Estatal, el Portal de Datos Abiertos del OECE, el Buscador de Proveedores Adjudicados, el Buscador de Pronunciamientos y Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como plataformas sobre participación de las micro y pequeñas empresas en las compras públicas, participación de mujeres y precios unitarios en Subasta Inversa Electrónica.

Estas herramientas forman parte del Sistema de Inteligencia de Negocios y del ecosistema analítico institucional del OECE, y permiten acceder a millones de registros históricos vinculados a procesos de contratación pública a través de buscadores, tableros y herramientas analíticas orientadas a facilitar el acceso, consulta y análisis de la información. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia, promover el uso estratégico de datos y contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de contratación pública.

Asimismo, la entidad viene impulsando mejoras progresivas en los contenidos y navegación de su portal institucional, con el objetivo de brindar una experiencia más amigable, accesible y comprensible para los distintos usuarios.

En el marco del segundo año de la implementación de la Ley N.º 32069, el OECE continuará incorporando nuevas funcionalidades y productos analíticos para fortalecer el uso estratégico de la información y generar mayor valor público.

Las herramientas digitales pueden consultarse en este https://www.gob.pe/14265-acceder-al-sistema-de-inteligencia-..." target="_blank">enlace.

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