OECE implementa programa virtual para fortalecer gestión de las contrataciones públicas

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

En el marco de las acciones de fortalecimiento de capacidades en contratación pública, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desarrolla el Programa de Especialización en Gestión de las Contrataciones Públicas (PEGC), dirigido a servidores públicos vinculados a procesos de compra del Estado.

El programa contribuye al fortalecimiento de conocimientos y criterios técnicos necesarios para afrontar evaluaciones especializadas en materia de contrataciones públicas, con contenidos orientados a la aplicación práctica de la normativa vigente. Está diseñado para servidores que participan directa o indirectamente en estos procesos, promoviendo una gestión pública eficiente y alineada con el marco normativo vigente.

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El PEGC se estructura en cuatro módulos: actuaciones preparatorias; procedimiento de selección; ejecución contractual; e integridad y gestión de riesgos. Estos contenidos comprenden temas como requerimientos, elaboración del expediente de contratación, etapas del proceso de selección, garantías, modificaciones contractuales, incumplimientos y mecanismos de solución de controversias.

La formación se desarrolla bajo una metodología de microlearning, con recursos como videos breves, podcasts, infografías y casos prácticos. Incluye evaluaciones formativas y sumativas para verificar el aprendizaje. El programa se dicta en modalidad virtual autogestionada a través del Aula Virtual del OECE, con acceso permanente a los contenidos. A la fecha, el programa registra más de 2,000 participantes inscritos a nivel nacional.

Este curso forma parte de la estrategia de capacitación que el OECE viene implementando en el marco de la entrada en vigencia de la Nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Como resultado de esta estrategia, desde el inicio de su vigencia se han desarrollado 437 eventos de capacitación a nivel nacional, alcanzando a 122,347 participantes mediante modalidades presenciales y virtuales.

Entre las actividades con mayor alcance destacan las videoconferencias, con 182 eventos y 62,371 participantes, seguidas de los cursos MOOC, que registraron 86 eventos y 30 351 participantes. Asimismo, los cursos de microlearning sumaron 60 eventos y beneficiaron a 14,533 participantes en todo el país.

El PEGC responde a la necesidad de ofrecer programas de capacitación con mayor profundidad y especialización técnica, orientados al fortalecimiento progresivo de competencias de los operadores de las contrataciones públicas.

A diferencia de otras modalidades de capacitación de corta duración, este programa desarrolla contenidos articulados y secuenciales que permiten a los participantes comprender de manera integral las distintas fases de la contratación pública, promoviendo una aplicación práctica de la normativa y una mejor toma de decisiones en la gestión contractual del Estado.

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