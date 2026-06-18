OECE lanza tablero que permite monitorear tendencias de las contrataciones públicas

Perú.- Contrataciones públicas superaron los S/ 14,500 millones al cierre de abril de 2026 - Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

En un nuevo paso hacia la transparencia y el uso estratégico de los datos públicos, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) presentó el “Tablero de Seguimiento y Tendencias de las Contrataciones Públicas”, una plataforma digital de acceso libre que permite conocer, analizar y monitorear el comportamiento del mercado de las contrataciones del Estado a nivel nacional.

El presidente ejecutivo delOECE, Carlos Alberto Salazar Vargas Machuca, destacó que

esta herramienta contribuirá a fortalecer la transparencia, mejorar la toma de decisiones y brindar a ciudadanos, proveedores y entidades públicas acceso oportuno a información estratégica sobre el mercado estatal.

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“La transparencia no solo implica poner información a disposición, sino hacerla accesible, comprensible y útil para la toma de decisiones. Este tablero permitirá a cualquier ciudadano conocer cómo evoluciona el mercado de las contrataciones públicas e identificar tendencias relevantes para generar mayor valor público”, afirmó.

La herramienta pone a disposición de ciudadanos, proveedores, entidades públicas, investigadores, periodistas y especialistasinformación actualizada sobre miles de procesos de contratación, lo que facilita el análisis de montos convocados, adjudicados y contratados, la cantidad de ítems, el estado de los procedimientos, la distribución geográfica de las contrataciones y otros indicadores relevantes para comprender la dinámica del mercado estatal.

Desarrollado por la Dirección de Gestión de Datos, Información y Conocimiento de Contratación Pública (DGDIC), el tablero incorpora gráficos interactivos y filtros avanzados que permiten realizar análisis detallados por régimen de contratación, tipo de procedimiento, objeto contractual, sector, entidad y ámbito geográfico. Asimismo, facilita comparaciones entre distintos periodos y el seguimiento de la evolución del mercado a lo largo del tiempo.

La plataforma está organizada en cuatro módulos especializados:

- Tendencias agregadas, con indicadores generales, distribución geográfica de los montos y comparaciones entre periodos.

- Evolución por categorías, para analizar montos e ítems según diferentes segmentos.

- Según año de convocatoria, que permite evaluar el comportamiento de entidades y sectores a partir de sus montos adjudicados, así como los estados de los ítems convocados.

- Evolución según año de convocatoria, enfocada en el seguimiento mensual y trimestral de las contrataciones públicas en un año específico.

Esta nueva herramienta forma parte del Ecosistema Analítico delOECEy utiliza información proveniente principalmente del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la cual es procesada y actualizada periódicamente para facilitar el acceso a información oficial y oportuna sobre las contrataciones públicas.

Además de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el tablero contribuirá a mejorar el análisis del mercado, apoyar la formulación de políticas públicas y generar evidencia para una toma de decisiones más eficiente en materia de contratación estatal.

Los usuarios pueden acceder al Tablero de Seguimiento y Tendencias de las Contrataciones Públicas a través del portal institucional del https://www.gob.pe/114578" target="_blank">OECE. Asimismo, se encuentra disponible una https://www.gob.pe/i/8163200" target="_blank">guíapráctica para facilitar el uso de la herramienta y aprovechar al máximo sus funcionalidades.

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