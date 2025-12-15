La Oficina de Normalización Previsional (ONP) mejora sus servicios para el ciudadano

La ONP. transforma sus servicios para mejorar su atención a los ciudadanos. - Andina / Difusión

Lima 15 Dic. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) indicó hoy que transforma sus servicios para una mejor atención a los ciudadanos, por cuanto realiza un promedio de 3.5 millones de interacciones con la población al año, a través de sus más de 100 sedes presenciales, atenciones virtuales y telefónicas.

Asimismo,

administra un sistema con 4.7 millones de afiliados del Sistema Nacional de Pensiones y más de 600,000 pensionistas activos.

En el conversatorio 100 días de gestión, el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa, informó que cada año la Institución recibe alrededor de 170,000 solicitudes de pensión, con una carga que crece debido al envejecimiento poblacional del país.

“Somos una de las instituciones públicas con mayor alcance ciudadano y con la Ley 32123 asumimos un papel importante en el cierre de la brecha de la pobreza”,señaló Remy Llacsa.

El Sistema Integral Previsional Peruano le asigna nuevas tareas a la ONP, además de administrar el pilar contributivo, es decir, recaudar los aportes de los afiliados que hoy realiza; integrará los pilares semicontributivo y no contributivo, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

También está trabajando en un aplicativo capaz de integrar información de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), EsSalud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Para esto la ONP trabaja, en paralelo, en modernizar su capacidad operativa mediante ONP Digital, que tiene dos componentes: tecnológico y experiencia de usuario.

Ha empezado la digitalización de más de 12 millones de documentos previsionales para crear una base de datos usando la Inteligencia Artificial. Esta información se incluirá al Sistema Integral de Información Previsional, lo que permitirá validar trayectorias laborales necesarias para el pilar contributivo.

“Somos conscientes que gestionamos vidas, por eso nos hemos propuesto reducir el tiempo de reconocimiento de derechos, como ya venimos haciendo con la pensión de viudez cuando el causante es pensionista. Logrado entregar la resolución de otorgamiento del derecho en una hora, a más de 338 mujeres y hombres”, indicó Gastón Remy.