ONP agilizará pedidos de pensión reconstruyendo historias laborales con nueva tecnología

Perú.- ONP agilizará atención de pedidos de pensión con nueva tecnología - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció, en el marco de su trigésimo segundo aniversario institucional, que implementará tecnologías avanzadas para reconstruir las historias laborales de sus asegurados, con el objetivo de optimizar la evaluación de las solicitudes de pensión y agilizar la disponibilidad de la información sobre los aportes previsionales.

La iniciativa que forma parte del proyecto de historias laborales permitirá recuperar, organizar y validar información contenida en libros y documentos históricos que, debido a su antigüedad y estado de conservación, requieren de procesos especializados para su tratamiento antes de ser digitalizados.

Para ello, la ONP viene incorporando herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento óptico de caracteres y procesamiento inteligente de datos, que facilitarán la extracción automatizada de información relevante como nombres, montos, periodos de aportación y otros datos necesarios para la gestión previsional.

Dicha información estará ordenada para que pueda ser consultada y utilizada a fin de brindar una atención más ágil y eficiente a los ciudadanos, será convertida en registros que podrán ser consultados y utilizados para brindar una atención más ágil y eficiente a los ciudadanos.

Modernización del sistema

El jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa, destacó que esta iniciativa representa un paso importante en el proceso de la modernización institucional, orientado a mejorar la experiencia de la ciudadanía.

“Más allá del uso de la tecnología, el principal valor de este proyecto está en el beneficio que generará para nuestros asegurados. Queremos que la información sobre sus aportes esté disponible de manera oportuna, lo que permitirá optimizar los tiempos de evaluación de las solicitudes de pensión y brindar una atención más eficiente, confiable y cercana a las personas”, señaló.

Dicha medida surge de la necesidad de contar con información previsional disponible con anticipación, sin esperar que el afiliado presente una solicitud para recién iniciar la búsqueda documental, proceso que demandaba importantes tiempos de revisión y análisis.

Como parte de una primera etapa, la ONP viene trabajando con 5000 imágenes seleccionadas de documentos históricos digitalizados, consideradas entre las más complejas, debido a sus condiciones de legibilidad, antigüedad y calidad visual.El proyecto de historias laborales cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de 2 millones 083 713 de dólares, y constituye un avance estratégico dentro del proceso de transformación digital que impulsa la institución para fortalecer la gestión de la información previsional y acercar servicios más modernos, oportunos y eficientes a la ciudadanía.

De esta manera, la ONP reafirma su compromiso con una gestión pública moderna, transparente y centrada en las personas, incorporando innovación y tecnología para fortalecer sus servicios y contribuir a una experiencia previsional más accesible, confiable y oportuna para todos los peruanos.