ONP: aportes al Sistema Nacional de Pensiones no se pierden así se haya dejado de abonar

Andina/Aportes A La Onp No Se Pierden Aunque Se

Lima 28 May. (ANDINA) -

Si estás afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y por alguna razón dejaste de aportar, incluso por un tiempo prolongado, no te preocupes, que tus fondos no se pierden, puedes retomar dicho abono de manera voluntaria como trabajador independiente, para así seguir acumulando años de contribución y acceder a una pensión, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La ONP manifestó que esta opción resulta accesible, no solo porque permite construir una pensión de por vida, sino también porque brinda protección a la familia ante situaciones imprevistas.

“El trabajador independiente puede retomar sus aportes en cualquier momento y regularizar periodos pendientes desde diciembre del 2020, lo que le permitirá mejorar su futura pensión y mantener la continuidad de sus contribuciones”, explicó el vocero de la ONP, Christiam Caro.

Los trabajadores independientes pueden realizar sus aportes a través de canales virtuales y presenciales.

- Canales virtuales (Interbank): Banca por Internet, Interbank App y App Interbank Negocios, para lo cual debes seleccionar Pago de servicios, buscar ONP y elegir SNP Facultativo. Luego ingresar el documento de identidad, seleccionar el periodo a pagar y confirmar la operación.

- Canales presenciales: más de 4,000 Agentes Interbank a nivel nacional donde se puede pagar el mes actual y el anterior indicando el código de servicio 0600203 y el DNI. También está el Banco de la Nación, a donde se pueden acercar a ventanilla con el documento de identidad e indicando el mes y el monto a pagar.

La ONP indicó que para pagar los aportes pendientes, el afiliado debe ingresar con su clave virtual a: Tu zona segura en ONP Virtual, seleccionar los periodos y montos a pagar y elegir uno de los siguientes canales:

- Banco de la Nación: de manera presencial en agencias, indicando el periodo y el monto correspondiente.

- Interbank: mediante canales digitales o agentes autorizados. El pago debe efectuarse el mismo día de la selección.

La ONP destacó que aportar al Sistema Nacional de Pensiones no solo significa ahorrar para la jubilación, sino que los afiliados cuentan con cobertura por invalidez y, en caso de fallecimiento, sus familiares pueden acceder a pensiones de sobrevivencia.

De esta manera, cada aporte representa una futura pensión y también un respaldo económico para la protección y bienestar de la familia.

(FIN) NDP/CNA