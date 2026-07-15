ONP: Aportes de trabajadores independientes brindan protección ante accidentes

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recordó a sus afiliados facultativos (trabajadores independientes) que, al mantener sus aportes, pueden acceder a una pensión por invalidez, en caso de sufrir un accidente vehicular, incendio o algún incidente doméstico que les ocasione lesiones o alguna enfermedad que les impida trabajar de forma temporal o permanente.

La entidad precisó que,al momento de los hechos, el afiliado debe haber aportado por lo menos 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente. De esta manera, accederá a la pensión de invalidez por el cual se le otorga un ingreso mensual como atención médica hasta su rehabilitación o de por vida. Para obtener esta pensión, no se requiere haber aportado 20 años ni tener la edad de jubilación.

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Como se recuerdael monto mínimo de aporte al Sistema Nacional de Pensiones es de 147 soles al mes o el 13 % del monto de ingreso mensual que declaró el asegurado. Asimismo, la entidad indicó que, para que los afiliados puedan hacer el pago de sus aportes, la ONP cuentan con los siguientes canales de pago digitales que están disponibles las 24 horas del día y presenciales:

- La plataforma de pago de Sunat con y sin clave SOL- La billetera electrónica Interbank Negocios (antes izipayYA)- Banca por Internet de Interbank- El aplicativo Interbank APP- La red de agentes Interbank con el código de servicio 0600203 y el número de documento de identidad del afiliado- Las ventanillas del Banco de la Nación donde se indica el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar

LaONPrecomienda a los afiliados que tienen un empleador (afiliados obligatorios) revisar sus boletas de pago y su reporte de aportes para verificar que su empleador este realizando los aportes previsionales, en caso detecten que le faltan aportes deben solicitar a sus empleadores lo regularice.

Para visualizar y descargar el reporte de aportes, ingresar al siguiente link, Tu zona segura o llamando a ONP Te escucha (01) 634 2222 opción 1, digitar el número de DNI, marcar nuevamente la opción 1 y en pocos minutos, la información llegará al correo electrónico que registró. En ambos casos debe contar con su clave virtual.

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