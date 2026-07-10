ONP: conozca cuándo será el pago de pensiones a domicilio y cómo solicitar este servicio

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este lunes 13 de julio el pago de pensiones a domicilio para 10,060 pensionistas de Lima y el Callao, un servicio gratuito que permite cobrar la pensión de manera segura sin necesidad de acudir a una agencia bancaria.

La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la entrega de las pensiones se realizará hasta el 25 de julio, de acuerdo con un cronograma establecido por zonas, con el fin de facilitar la atención de los beneficiarios.

El recorrido comenzará el 13 y 14 de julio en los distritos de Lima Sur: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Del 15 al 17 de julio, el servicio continuará en Lima Norte, que comprende Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Posteriormente, entre el 18 y 20 de julio, se atenderá a los pensionistas de Lima Centro, en los distritos de Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

La ONP precisó que del 21 al 25 de julio se realizará una segunda visita dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha programada.

¿Quiénes pueden solicitar el pago a domicilio?

Los pensionistas que deseen recibir su pensión en casa pueden solicitar este servicio de manera gratuita a través de la plataforma virtual de la ONP.

La entidad indicó que las solicitudes registradas entre el 11 de julio y el 7 de agosto serán atendidas desde setiembre, mes en el que los nuevos beneficiarios empezarán a cobrar su pensión bajo esta modalidad.

¿Dónde hacer consultas?

Para obtener mayor información, los pensionistas pueden comunicarse con la central telefónica ONP Te Escucha, llamando al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.

(FIN) NDP/JAM