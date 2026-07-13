ONP: más de 32,000 pensionistas recibirán el Bono Complementario Minero este 15 de julio

Andina/Minero

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizará este miércoles 15 de julio el pago anual del beneficio correspondiente al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del 2025, el cual beneficiará a 32,907 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El valor del fondo durante el año 2025 alcanzó la cifra superior a 314 millones de soles, que permitirá otorgar este beneficio económico a pensionistas de jubilación, invalidez, viudez y orfandad de los sectores minero, metalúrgico y siderúrgico.

Del total de beneficiarios, 26,483 corresponden al Sistema Nacional de Pensiones, en el marco de la Ley N° 25009, y 6,424 al Sistema Privado de Pensiones, conforme a la Ley N° 27252.

Accederán al bono los pensionistas que presentaron su solicitud hasta el 31 de diciembre del 2025 y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El detalle consolidado del periodo, que incluye información sobre la recaudación de aportes, el número total de beneficiarios, el monto acumulado y el factor de cálculo aplicado para la distribución del beneficio, ya se encuentra disponible en el siguiente enlace: www.gob.pe/onp.

Con este pago, la ONP continúa administrando de manera transparente los recursos del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, garantizando que los beneficios lleguen oportunamente a quienes les corresponde.

Para más información, se puede llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

(FIN) NDP/CNA