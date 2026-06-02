ONP: Mira aquí el cronograma oficial de pagos de pensiones de junio por apellido

Perú.- ONP: Mira aquí el cronograma de pagos de pensiones de junio por apellido - Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que desde el próximo 5 de junio se iniciará el pago de pensiones a un total de 778,958 asegurados a nivel nacional.

El desembolso se realizará conforme al cronograma oficial establecido para los beneficiarios de los regímenes comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, Ley Nº 30003 y Ley Nº 26790.

La ONP señaló que los pensionistas podrán cobrar sus pensiones de manera segura a través de depósitos en cuenta, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados de las entidades bancarias.

Pago por apellido

En el caso de los afiliados al Decreto Ley Nº 19990, los depósitos en cuentas bancarias se efectuarán de forma escalonada, según la letra inicial del apellido paterno.

Cronograma para pensionistas del régimen 19990

Apellidos entre las letras A y C recibirán el abono el 5 de junioApellidos entre las letras D y L recibirán el abono el 8 de junioApellidos entre las letras M y Q recibirán el abono el 9 de junioApellidos entre las letras entre R y Z recibirán el abono el 10 de junio

Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

Otros regímenesEl jueves 11 de junio recibirán su depósito los 65 mil 602 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Finalmente, la ONP recomendó a los pensionistas respetar el cronograma establecido y priorizar el uso de canales bancarios y agentes autorizados, a fin de evitar aglomeraciones durante los días de pago.

Si deseas recibir tu pensión en otra entidad bancaria, puedes solicitar el cambio de banco de manera fácil y rápida. Antes de realizar el trámite, verifica que la nueva entidad financiera cuente con los servicios que necesitas, como el cobro mediante carta poder, acceso a préstamos personales y otros beneficios para pensionistas. Las entidades bancarias disponibles son:

•Banco de la Nación•BBVA Perú•Banco GNB•Banco BanBif•Interbank•Scotiabank

Para más información sobre cómo solicitar el cambio de banco, ingresa aquí: https://www.gob.pe/12968-solicitar-cambio-de-banco-para-el-c...

¿Necesitas ayuda?

Recuerda que puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

De otro lado, la ONP informó que si estas afiliado alSistema Nacional de Pensiones(SNP), y por alguna razón dejaste de aportar, incluso por un tiempo prolongado, no te preocupes, que tus fondos no se pierden, puedes retomar dicho abono de manera voluntaria como trabajador independiente, y así seguir acumulando años de contribución para acceder a una pensión.

LaONPmanifestó que esta opción resulta accesible, no solo porque permite construir una pensión de por vida, sino también porque brinda protección a la familia ante situaciones imprevistas.

“El trabajador independiente puede retomar sus aportes en cualquier momento y regularizar periodos pendientes desde diciembre de 2020, lo que le permitirá mejorar su futura pensión y mantener la continuidad de sus contribuciones”, explicó el vocero de laONP, Christiam Caro, en el programa ONP en Línea.

(FIN) NDP/CNA/JJN