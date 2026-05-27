ONP pagará pensiones desde el 5 de junio: consulta cuándo te toca cobrar

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que, desde el próximo 5 de junio, se iniciará el pago de pensiones a 778,958 asegurados a nivel nacional.

El desembolso se realizará conforme al cronograma oficial establecido para los beneficiarios de los regímenes comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, Ley Nº 30003 y Ley Nº 26790.

La ONP señaló que los pensionistas podrán cobrar sus pensiones de manera segura a través de depósitos en cuenta, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados de las entidades bancarias.

En el caso de los afiliados al Decreto Ley Nº 19990, los depósitos en cuentas bancarias se efectuarán de forma escalonada, según la letra inicial del apellido paterno. De esta manera, quienes tengan apellidos entre las letras A y C recibirán el abono el 5 de junio; entre D y L, el 8 de junio; entre M y Q, el 9 de junio; y entre R y Z, el 10 de junio.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley Nº 27803 cobrarán el 12 de junio. El servicio de pago a domicilio para este grupo se realizará entre el 15 y el 24 de junio.Por otro lado, los pensionistas del Decreto Ley Nº 18846, del régimen del Decreto Ley Nº 20530 y de las pensiones por encargo recibirán el depósito en sus cuentas bancarias el 11 de junio. En estos casos, el pago a domicilio se efectuará del 18 al 24 de junio.La misma fecha, 11 de junio, regirá para los pensionistas pesqueros comprendidos en la Ley Nº 30003 y para los beneficiarios de la Ley Nº 26790, vinculada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Ambos grupos también accederán al servicio de pago a domicilio entre el 18 y el 24 de junio.Finalmente, la ONP recomendó a los pensionistas respetar el cronograma establecido y priorizar el uso de canales bancarios y agentes autorizados, a fin de evitar aglomeraciones durante los días de pago.

(FIN) NDP/CNA