Organizan primer foro internacional sobre uranio y litio como minerales estratégicos

Andina/Organizan Primer Foro Internacional Sobre

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), celebrarán el “I Foro Internacional Uranio y Litio: pilares de liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, un espacio de diálogo técnico, académico, empresarial e institucional, orientado a promover el potencial geológico, energético y tecnológico a través de estos minerales en nuestro país.

Durante los días 7 y 8 de julio, en el Centro de Convenciones de Lima (LCC), este encuentro, declarado de interés nacional, convertirá al Perú en el centro de la conversación estratégica sobre las oportunidades que presentan el litio y el uranio en cuanto a transición energética, innovación tecnológica, seguridad energética, hídrica y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el Perú está dotado de reservas de ambos minerales con capacidad de atraer inversión de alta tecnología, generar valor agregado y consolidar nuestra soberanía energética.

Perú tiene una variedad de minerales y metales críticos para la transición energética

“El foro es una oportunidad histórica para el país. Con este encuentro, estamos empezando una nueva etapa para el Perú, porque empezamos a prepararnos ante los nuevos desafíos. Estamos demostrando al mundo que el Perú es un actor estratégico en cuanto a las posibilidades que traen los minerales críticos”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Conferencias magistrales

Durante los dos días, el foro contará con conferencias magistrales, así como paneles de discusión con la participación de altos funcionarios, expertos internacionales, especialistas en electromovilidad, transición energética y tecnología para ciudades inteligentes.

“Como Gobierno queremos que este espacio permita atraer inversiones responsables y sostenibles de los más altos estándares. Pero también es necesario que no pensemos en el Perú solo como un país exportador de materias primas, sino en las posibilidades que tenemos de aprovechar nuestras reservas en uranio y litio para el desarrollo tecnológico y potenciarlas como nuevas fuentes de energía”, resaltó el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán.

La conferencia de apertura estará a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández Chávez, quien desarrollará la ponencia “Gobernanza, Seguridad Jurídica y Sostenibilidad: Bases para el desarrollo de ciudades inteligentes y el uso de minerales estratégicos en el Perú”.

Experiencia

Además, la exministra de Minas de Chile, Aurora Williams, brindará una conferencia magistral, en la que disertará sobre la experiencia del triángulo del litio en el cono sur de América; seguida por Greta Castillo, presidenta de la Asociación Peruana de Energía Atómica (ASPEEA), quien abordará el “Presente y Futuro del Uranio y la Energía Nuclear en el Perú”.

El programa incluye la conferencia "Litio y Uranio: Potencial del Perú. Geopolítica y Seguridad de Minerales Críticos", a cargo del director de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Jorge Chira.

También se tendrán ponentes internacionales como Gastón Siroit, miembro de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE); Marco Mancilla, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile; y José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras.

Minerales críticos

Los paneles contemplan temas en materia de minerales críticos, ciudades inteligentes, incorporación del uranio y Litio en la gestión del agua potable, electromovilidad, ordenamiento territorial y otros.

De acuerdo con el MVCS, el foro internacional permitirá fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias relacionadas con el aprovechamiento sostenible de minerales críticos y estratégicos, mediante un enfoque de gobernanza territorial y la generación de valor compartido que asegure el respeto los derechos, el ambiente y el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas ubicadas en zonas de influencia minera.

(FIN) NDP/SDD/JJN