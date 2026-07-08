Osiptel: consumo de internet móvil en el Perú se triplicó en los últimos cinco años

Archivo - Perú.- Osiptel: consumo de internet móvil en Perú se triplicó en los últimos cinco años - Andina/Difusión - Archivo

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El consumo de internet móvil en el Perú se triplicó en los últimos cinco años. Al cierre del primer trimestre del 2026 el tráfico de datos móviles desde teléfonos celulares alcanzó los 2.32 millones de terabytes (TB), tres veces más que los 0.75 millones de TB registrados en el mismo periodo del 2021, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo con la información reportada por las empresas operadoras al ente regulador, la demanda de conectividad en el país mantiene una tendencia creciente, impulsando un mayor uso de los servicios de internet móvil.

Asimismo, el consumo promedio mensual de datos por teléfono celular llegó a 23.74 gigabytes (GB) durante el primer trimestre de 2026, cifra que representa más del doble de los 9.63 GB registrados en igual periodo de 2021, según la herramienta digital PUNKU del Osiptel.

Más teléfonos con acceso a internet

El número de teléfonos móviles con acceso a internet también mostró un crecimiento sostenido. Según un análisis de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del Osiptel, la cantidad de equipos que accedieron a la red móvil aumentó 24.92% en los últimos cinco años, al pasar de 26.66 millones en el primer trimestre de 2021 a 33.31 millones en el mismo periodo de 2026.

Predominan los planes con renta mensual

Por modalidad de contratación, los planes pospago y control concentraron el 83.25% del tráfico total de datos móviles al cierre del primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el Osiptel, este comportamiento refleja una mayor adopción de planes con acceso continuo a internet móvil, impulsada por la creciente necesidad de conectividad para actividades productivas, educativas, financieras y de entretenimiento.

En tanto, la modalidad prepago representó el 16.75% del tráfico de datos móviles.

Participación de operadores

En cuanto al número de teléfonos móviles con acceso a internet, Claro lideró el mercado con una participación de 35.46% al primer trimestre de 2026, seguido por Bitel (23.01%), Entel (22.45%) y Movistar (18.86%). El porcentaje restante (0.21%) correspondió a otros operadores.

Bitel registró el mayor crecimiento interanual en participación, con un incremento de 2.48 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2025.

En el tráfico de datos móviles, Claro también ocupó el primer lugar con una participación de 34.22%. Le siguieron Bitel (25.06%), Entel (23.63%) y Movistar (17.08%), mientras que otros operadores concentraron el 0.02% del total.

En la comparación interanual, Bitel fue el operador que registró el mayor aumento de participación en el tráfico de datos móviles, con un incremento de 3.18 puntos porcentuales.

La información corresponde al análisis elaborado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del Osiptel, con base en los datos reportados por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).

(FIN) NDP/JAM/JJN