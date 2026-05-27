Osiptel: empresas operadoras deben entregar contratos cortos en lenguas originarias

Andina/Empresas Operadores Deben Entregar

Lima 27 May. (ANDINA) -

Las empresas operadoras tienen la obligación de entregar contratos cortos en ashaninka, aimara, quechua y shipibo-konibo cada vez que los usuarios lo soliciten, señaló hoy el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el marco del Día de las Lenguas Originarias del Perú, que se celebra el 27 de mayo.

Esta disposición del Osiptel aplica a nivel nacional, especialmente en aquellas zonas del país donde predominan estas lenguas, con el objetivo de asegurar que los usuarios comprendan las condiciones del servicio que están contratando, ya sea servicio móvil, telefonía fija, televisión por cable o de internet.

Los contratos cortos (también denominados contratos tipo) son documentos de entre dos y cuatro páginas, redactados en un lenguaje sencillo y amigable, para una fácil lectura y comprensión, en los que se detallan las condiciones del servicio, como tarifas, características, así como derechos y obligaciones de las empresas operadoras y de los usuarios.

Según las normas del Osiptel, las empresas operadoras deben poner a disposición los contratos cortos en lenguas originarias cuando el usuario lo requiera, incluyendo de manera digital. Esto no solo aplica cuando se realiza una nueva contratación, sino también en gestiones como migración de servicio, portabilidad y cambio de titularidad.

Desde el 2021, las empresas operadoras están obligadas a entregar contratos en quechua a solicitud del usuario. Posteriormente, el Osiptel dispuso la implementación de los contratos cortos en aimara, ashaninka y shipibo-konibo. Con ello, el idioma ya no es una barrera para empoderar a los usuarios y se promueve el uso, preservación, desarrollo, recuperación y difusión de las lenguas originarias del Perú.

Durante el 2025, las empresas operadoras emitieron 25,817 contratos cortos en lenguas originarias. De estos, 23,906 fueron en quechua, 942 en aimara, 628 en ashaninka y 341 en shipibo-konibo, según el Portal de Información de Usuarios del Osiptel. Por Claro concentró el 76.55% de estos contratos (19,764), seguido de Bitel con el 23.02% (5,944) y Entel con 0.42% (109).

En mayo del 2025, el Osiptel aprobó una versión actualizada de los contratos cortos en castellano y lenguas originarias, aplicable a servicios individuales o empaquetados. Esta actualización incorporó mejoras como información sobre cobertura del servicio, canales de consulta de saldo y recargas, así como causales de modificación del contrato, entre otros aspectos.

La disposición del Osiptel, que exige a las empresas entregar contratos cortos en lenguas originarias, fortalece la inclusión y la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Además, promueve mayor transparencia y acceso a información clara, y contribuye a la preservación y valorización de las lenguas originarias del país.

(FIN) NDP/CNA