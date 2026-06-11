Osiptel registró más de 540,000 portaciones de líneas móviles en mayo

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que un total de 544,837 líneas móviles cambiaron de empresa operadora durante el mes de mayo del presente año.

Se trata de la mayor cantidad de líneas móviles portadas en lo que va de 2026, lo que supera en 4.68 % las cifras obtenidas el mes anterior (520,465) y evidencia el marcado interés de los usuarios por obtener mejores planes, mayor cobertura y precios más económicos.

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En mayo,el número de portaciones de la modalidad pospago (más de 425,000 líneas) representó el 78% del total de portaciones realizadas, la cuarta cifra más alta en esta modalidad desde que se relanzó el mecanismo de portabilidad numérica, en julio de 2014.En tanto, las portaciones de la modalidad prepago representaron aproximadamente el 21% del total mensual, lo que significó que alrededor de 112,000 líneas bajo esta modalidad de contratación cambiaron de empresa operadora en mayo.

De las empresas operadoras que operan en el mercado, Entel, Claro y Guinea Mobile alcanzaron resultados netos positivos en mayo, es decir, ganaron más líneas móviles de las que perdieron.Entel consiguió un saldo neto positivo de 11,458 líneas y, por primera vez en lo que va de 2026, superó a Claro que obtuvo un resultado neto positivo de 8,126 líneas; por su parte, Guinea Mobile tuvo un saldo neto favorable de 137 líneas.Distinta fue la situación de Bitel y Movistar que presentaron pérdidas netas de 8,522 y 11,199 líneas, respectivamente.

De acuerdo con la información disponible, en mayo, un total de 5,580 líneas fijas cambiaron de empresa operadora, lo que representó un crecimiento de 761.1% respecto al mes previo, en el cual se registraron 648 portaciones.Movistar y ON Empresas obtuvieron los mayores saldos netos positivos con 1,963 y 1,157 líneas, respectivamente; mientras que Cirion Technologies registró el mayor saldo neto negativo con 1963 líneas netas perdidas.

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