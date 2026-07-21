Ositran identifica oportunidades de mejora para agilizar avance del Anillo Vial Periférico

Andina/Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Como parte del seguimiento técnico al proyecto Anillo Vial Periférico (AVP), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) identificó oportunidades de mejora para optimizar los procesos de gestión predial y liberación de interferencias.

Esta obra estratégica, que demandará una inversión aproximada de 3,400 millones de dólares, beneficiará a 4.3 millones de ciudadanos y contribuirá a fortalecer la conectividad entre Lima Metropolitana, el Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y Chancay.

-El domingo se celebra el Día Nacional del Pisco: envíos se abren paso a nuevos mercados

Para la ejecución del AVP se requiere la disponibilidad de 2,479 predios, de los cuales 2,280 son privados y 199 estatales. Del total de inmuebles considerados, 2,057 corresponden al Tramo 2 (Independencia-Chosica), 345 al Tramo 3 (Chosica-San Luis) y 77 al Tramo 1 (Callao-Independencia). A la fecha, 609 predios ya se encuentran disponibles para el proyecto, lo que representa un avance importante en una de las etapas más complejas para el desarrollo de obras de gran envergadura.

Del total de predios disponibles, 532 se ubican en el Tramo 2, 47 en el Tramo 3 y 30 en el Tramo 1. Asimismo, 525 predios, equivalentes al 86%, fueron obtenidos mediante procesos de trato directo, mientras que los 84 restantes (14%) se incorporaron a través de transferencias interestatales gestionadas ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

En paralelo, continúan la gestión de liberación de interferencias a cargo del concedente (Proinversión), proceso que comprende la reubicación y adecuación de redes de agua, desagüe, energía, telecomunicaciones y otros servicios públicos. En las interferencias consideradas imprescindibles, el avance físico de estas intervenciones registra 7%, 5% y 0%, en los tramos 1, 2 y 3 respectivamente.

En cuanto a los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), el Tramo 1 cuenta con aprobación oficial por parte del concedente. El Tramo 2 tiene su primer parcial aprobado, con la entrega del segundo parcial en curso y el EDI final proyectado para septiembre de 2027, mientras que el Tramo 3 se encuentra en fase de revisión para el levantamiento de observaciones finales.

A partir de la experiencia obtenida durante esta etapa, el Ositran identificó oportunidades para fortalecer la gestión de información técnica, promover catastros actualizados e interoperables, optimizar los mecanismos de coordinación entre entidades y consolidar herramientas que permitan una atención más eficiente de los procesos vinculados a la gestión predial y la liberación de interferencias.

Entre las propuestas planteadas destacan la implementación de un Sistema Nacional Integrado de Gestión Predial, el establecimiento de criterios uniformes para el intercambio de información y el fortalecimiento de la articulación institucional.

Como parte de su estrategia de transformación digital, el Regulador también impulsa el uso de la metodología BIM (Building Information Modeling), que permite optimizar la planificación, supervisión y gestión de información durante todo el ciclo de vida de proyectos complejos de infraestructura. En esa línea, implementó una Sala BIM en el cuarto piso de su sede central, considerada la más moderna y de mayor capacidad desarrollada por una entidad pública del país.

El Anillo Vial Periférico contempla la construcción de una vía expresa de 34.8 kilómetros con tres carriles por sentido, vías laterales libres de peaje, 11 viaductos, 16 pasos inferiores, 18 pasos superiores y más de cuatro kilómetros de túneles. Con esta infraestructura el tiempo de viaje desde el Callao (Óvalo 200 Millas) hasta la Av. Circunvalación (Mercado de Frutas) será de 40 minutos aproximadamente.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });