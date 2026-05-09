Perú.- Ositrán informa sobre capacidad operativa del terminal sur del Callao

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó a los usuarios portuarios sobre los factores técnicos que determinan la capacidad operativa del Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao durante una sesión del Consejo de Usuarios de Puertos de Alcance Nacional (CUP).

Durante la Sesión Ordinaria N.° 94 del CUP, el concesionario DP World Callao expuso que la capacidad anual proyectada del terminal para el 2026 asciende a 2,3 millones de TEUs, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies.

Según la información técnica presentada, el principal límite operativo del terminal está relacionado con la productividad de las 10 grúas pórtico de muelle, las cuales registran un rendimiento de 28 contenedores por hora.

Asimismo, se precisó que otras áreas de la infraestructura, como el patio de almacenamiento y la zona de puertas o gates, cuentan con capacidades superiores de 2,7 millones y 2,6 millones de TEUs, respectivamente.

El cálculo de estas proyecciones considera factores como la disponibilidad de equipos, los tiempos de rotación de carga y el porcentaje de operaciones de trasbordo previstas para el terminal.

Ositrán destacó que los consejos de usuarios son órganos consultivos que permiten fortalecer la participación ciudadana y facilitar el diálogo entre los usuarios y el regulador para canalizar consultas y propuestas de mejora en los servicios de infraestructura de transporte.