Ositrán: inversión en infraestructura de transporte concesionada creció 29% a mayo

Archivo - Solo en octubre, la inversión valorizada en infraestructuras de transporte concesionadas totalizó US$ 65.9 millones. - Andina/Ositrán/Difusión - Archivo

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la ejecución de inversiones en las infraestructuras bajo su supervisión mantiene un sólido avance, encabezado por los sectores vial y aeroportuario.

Entre enero y mayo del 2026 la inversión valorizada total ascendió a 495.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 29.4% frente al mismo periodo del año anterior.

En el análisis por sectores el rubro de carreteras exhibió el mayor dinamismo del periodo al registrar una expansión de 173.5%, con 48.5 millones de dólares en inversiones valorizadas supervisadas por el organismo.

Por su parte, el sector aeroportuario se reafirmó como el principal motor de la inversión, liderando el reporte con 266.3 millones de dólares, un incremento del 48,4 % impulsado por las obras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) y los aeropuertos regionales.

Las inversiones en ferrocarriles y Metro de Lima mantuvieron un ritmo ascendenteal totalizar 173.3 millones de dólares, un aumento de 21% respecto al mismo periodo del 2025, sostenido principalmente por los avances de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta. Por su parte, el sector portuario registró valorizaciones por 7.3 millones de dólares en lo que va del año.

Inversiones solo en mayo

Solo en mayo las concesionarias bajo supervisión del regulador valorizaron 15.9 millones de dólares.

El mayor impulso provino del sector aeroportuario que registró inversiones por 9.5 millones de dólares.

En este rubro destacó Lima Airport Partners (LAP) con 8.3 millones de dólares destinados a inversiones en la Mejora A-20-P006.20 “Equipos PBSS - Landside”, seguido por el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (AdP) con 1.1 millones en inversiones de mantenimiento periódico al sistema eléctrico de los aeropuertos de Trujillo, Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara y Tarapoto, y el mantenimiento periódico de la infraestructura civil del Aeropuerto de Trujillo.

Por su parte, el sector de carreteras invirtió 5.6 millones de dólares en el quinto mes del año.

Destacaron los capitales colocados por la concesionaria IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con 3 millones de dólares en Obras accesorias principalmente el Tramo 1: Yurimaguas-Tarapoto, el Tramo 3: Corral Quemado-Rioja y el Puente Querpón, seguida de IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con 1.5 millones en valorizaciones por la ejecución de la Obra Accesoria por Seguridad Vial Mejoramiento del Sub Tramo Asillo-San Antón (km 75+300 al km 100+500) y las Obras para la Implementación de Equipamiento Electromecánico y de Seguridad para la Operación del Túnel Ollachea y la Red Vial 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) con 1.06 millones de dólares en Obras Provisionales de la Vía de Evitamiento de Chimbote.

En cuanto alsector portuariolas inversiones de mayo sumaron 775,553 dólares. Los montos fueron ejecutados principalmente por el Terminal Portuario de Paita (354,000 dólares) por la adquisición de un cargador frontal, el Terminal General San Martín de Pisco (198,184 dólares) por las inversiones en el Sistema de automatización de monitoreo reefers y energía, y el Terminal Norte Multipropósito del Callao (192,681 dólares) en obras de Reubicación de Rack de Tuberías para Graneles Líquidos en el Amarradero 5 - N.°2.

Cifras acumuladas

Desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 31 de mayo del 2026 la inversión acumulada en las 35 infraestructuras supervisadas por el Ositrán ascendió a 14,420.3 millones de dólares.

Este monto representa el 64% del compromiso total de inversión que suma 22,530.5 millones de dólares, reafirmando el avance continuo en la modernización de la infraestructura de transporte en el país.