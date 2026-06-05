Ositrán supervisó culminación de obras de Fase 1B de nuevo Terminal del Jorge Chávez

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (el Ositrán) verificó la culminación de las obras de construcción correspondientes a la Fase 1B del nuevo Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), el cual incluye el equipamiento aeroportuario, que ahora alcanzó una extensión total de 272 000 metros cuadrados.

El equipo de supervisión del Ositrán fiscalizó la transición de la Fase 1A, que operaba con 209 000 metros cuadrados, hacia la consolidación de la Fase 1B, la cual incorporó 63 000 metros cuadrados adicionales de área operativa.

Capacidad de 40 millones de pasajeros

Oistrán manifestó que esta ampliación física, cuya etapa de construcción finalizó en marzo, permite que el terminal cuente con la infraestructura necesaria para soportar una capacidad máxima de 40 millones de pasajeros que absorberá el tráfico previsto para el 2030.

El organismo regulador precisó que, si bien la construcción de la infraestructura ha concluido, la puesta en operación de algunas de estas instalaciones se realizará de manera progresiva y secuencial, de acuerdo con el incremento de la demanda de tráfico de pasajeros que registre el terminal aéreo.

Detalle de la supervisión

La Fase 1B comprendió la incorporación de la cuarta isla de facturación compuesta por 30 mostradores, los cuales se integran a los 90 instalados previamente en tres islas, sumando un total de 120 counters en todo el terminal, refirió.

Además, continuó, la instalación de cinco nuevos tomógrafos destinados al control de seguridad, equipos que se encuentran debidamente posicionados para su entrada en servicio.

En cuanto a lasáreas de flujo de salidase entregaron 19 nuevas salas de embarque entre julio de 2025 y febrero de 2026. Con este incremento el terminal dispone de un total de 46 salas de embarque que brindan acceso a 44 puentes de abordaje de pasajeros (mangas), sumándose a las 13 salas remotas operativas desde la Fase 1A ubicadas en el nivel P10 (primer nivel).

Procesamiento de equipajes

Respecto al procesamiento de equipajes, Ositrán sostuvo que la supervisión técnica verificó la instalación de dos nuevos hipódromos de recogida, alcanzando un total de ocho: tres destinados a vuelos internacionales, tres para vuelos nacionales y dos de uso mixto.

Esta verificación incluyó la infraestructura del nivel sótano (Nivel PAS), donde se supervisaron dos nuevos puntos de inserción de equipajes de llegada, así como la culminación de diversos espacios destinados a oficinas para aerolíneas y entidades gubernamentales, precisó.

Con estas acciones de supervisión, Ositrán anotó que asegura que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) cumpla con las especificaciones del Contrato de Concesión y la entrega de las áreas comprometidas