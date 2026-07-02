OTASS pone en valor 36 plantas de tratamiento de aguas residuales para impulsar economía

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) presentó una hoja de ruta para convertir a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) administradas por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) bajo Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en proveedores de recursos estratégicos para la economía circular.

Actualmente, 36 PTAR pertenecientes a 12 EPS de ocho regiones del país generan más de 79 millones de metros cúbicos de agua residual y cerca de 30,000 toneladas de lodos recuperables al año, recursos que pueden ser aprovechados por actividades agrícolas, industriales, mineras, forestales, energéticas y de recuperación de suelos, generando valor económico, social y ambiental.

-Crecimiento económico sostenido permitió 25 meses de expansión en recaudación tributaria

"Las PTAR, ubicadas en las regiones de Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Ucayali, Lima, Ica y Moquegua, no deben verse únicamente como infraestructura para tratar aguas residuales. Hoy representan una oportunidad para generar nuevos recursos, atraer inversiones y fortalecer la sostenibilidad de las empresas prestadoras. Nuestro objetivo es conectar esa oferta con quienes pueden aprovecharla para impulsar el desarrollo sostenible del país", afirmó el presidente ejecutivo del OTASS, Eleazar Torres.

La estrategia, presentada durante el III Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento, organizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), busca articular esta oferta con la demanda del sector privado, promoviendo inversiones mediante asociaciones público-privadas (APP), convenios y otros mecanismos que permitan aprovechar sosteniblemente estos recursos, transformando lo que antes se consideraba un residuo en un activo para el desarrollo.

El caso de Emapica evidencia el potencial de esta estrategia. La empresa reutiliza aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de agua tratada al año para la agricultura de agroexportación en Ica, experiencia que ha permitido generar más de 5.6 millones de soles en ingresos al 2025 y más de 3 500 empleos directos, demostrando que la economía circular puede traducirse en beneficios concretos para las empresas, el ambiente y la población.

La hoja de ruta permitirá priorizar proyectos de valorización del agua residual y los lodos recuperables en las EPS bajo RAT, promoviendo nuevas fuentes de ingresos que fortalezcan su sostenibilidad financiera y contribuyan a su proceso de reflotamiento institucional, en concordancia con la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050.

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