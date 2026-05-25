Pagos presenciales y digitales: ¿cómo integrarlos para ganar y no perder ventas?

Archivo - Pagos digitales con QR, POS o tarjeta. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 25 May. (ANDINA) -

En un entorno comercial cada vez más dinámico, el crecimiento de un negocio ya no depende de elegir entre lo físico o lo digital, sino de integrar ambos canales de manera estratégica.

En la actualidad los consumidores combinan distintos puntos de contacto, como redes sociales y tienda física, antes de concretar una compra, lo que hace indispensable que los negocios estén preparados para cobrar en cualquier momento y lugar.

En ese contexto, la omnicanalidad se ha consolidado como un factor clave para potenciar las ventas, pues no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también incrementa las probabilidades de cierre de estas al ofrecer múltiples alternativas de pago adaptadas a cada necesidad.

Ante este nuevo comportamiento del consumidor, contar con una estrategia clara de pagos resulta fundamental. Por ello, Culqi (www.culqi.com), empresa de medios de pago que cuenta con el respaldo del BCP, nos comparte tres claves para potenciar las ventas con un enfoque omnicanal:

- Adapta los medios de pago a cada canal de venta. Cada cliente tiene un recorrido distinto: algunos inician la compra por redes sociales y otros directamente en tienda. Contar con soluciones para ambos escenarios evita la pérdida de oportunidades de cierre. Por ejemplo, incorporar en el punto físico un POS que acepte todos los medios de pago, así como herramientas digitales como links de pago facilita concretar ventas desde cualquier canal, reduciendo fricciones en el proceso.

- Habilita un negocio que opere 24/7. Los hábitos de consumo han cambiado y hoy los clientes esperan poder comprar en cualquier momento. Implementar soluciones de pago online y automatizar cobros, especialmente en negocios con suscripciones o servicios recurrentes, permite asegurar ingresos constantes, mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión del tiempo.- Centraliza tu información para tomar mejores decisiones. Gestionar por separado las ventas físicas y digitales puede generar desorden e ineficiencias. Contar con herramientas que permitan visualizar todas las transacciones en un solo lugar ayuda a entender el comportamiento del cliente, identificar los productos más demandados y tomar decisiones más ágiles basadas en datos.

Tenga presente que integrar pagos presenciales y digitales ya no es una opción, sino una necesidad para los negocios que buscan mantenerse competitivos.

"Apostar por la omnicanalidad no solo permite aumentar las ventas, sino también ofrecer una experiencia de compra más rápida, segura y consistente", destacó.

(FIN) NDP/SDD