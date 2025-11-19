En Países Bajos promueven las oportunidades de inversión que ofrece el Perú

Lima 19 Nov. (ANDINA) -

El viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Denegri, promovió activamente inversiones, destacando las oportunidades concretas que el Perú ofrece para el desarrollo nacional, durante su visita de trabajo a los Países Bajos.

Esta acción se realizó como parte de la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas que presidió en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés.

El viceministro Denegri participó en un foro empresarial organizado por Invest Internationalen colaboración con la Embajada del Perú en los Países Bajos, que también contó con la participación de la CEO de Invest International y exministra de Infraestructura y Medio Ambiente local, Melanie Maas Geesteranus.

Ante las empresas neerlandesas y la Cámara de Comercio peruano-neerlandesa, Félix Denegri presentó las ventajas comparativas del Perú en sectores de alto potencial —infraestructura, agroindustria, energías limpias, logística y servicios— que generan empleo, dinamizan la economía y benefician directamente a las familias peruanas.

Posteriormente, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales Clingendael, el viceministro Denegri ofreció una conferencia sobre el posicionamiento estratégico del Perú en el actual escenario geopolítico.

En su exposición, destacó al Perú como un socio confiable, respetuoso del derecho internacional y con una economía abierta al mundo.

Además, enfatizó

la prioridad del Gobierno peruano de transición y reconciliación nacional en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, fenómenos que afectan la seguridad ciudadana y el Estado de derecho.

La conferencia, a la que asistieron académicos, especialistas y miembros de la comunidad diplomática, finalizó con un panel de discusión. Este permitió un intercambio directo sobre la política exterior peruana, la integración regional y los mecanismos de cooperación internacional que contribuyen al desarrollo inclusivo y sostenible.