Países de la Comunidad Andina lideran proyecciones de crecimiento turístico en la región

Perú.- Mincetur desarrolló jornada de formalización turística en Machu Picchu - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Los países de la Comunidad Andina conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lideran las perspectivas de crecimiento turístico en la región, destacó el Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez.

Así lo manifestó durante elI Foro Andino de Turismo que se realizó en la ciudad de Quito,capital de Ecuador, donde se estableció una hoja de ruta para consolidar la marca turística “Caminos Andinos” como un multidestino internacional.El referido

foro reunió a autoridades, expertos, representantes del sector privado, gremios turísticos y expertos en el tema, con el objetivo de consolidar el sector del turismo como núcleo para dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer la integración regional.

La Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Presidencia Pro Tempore del Ecuador realizaron el I Foro Andino de Turismo el martes 9 de junio.

El I Foro Andino de Turismo ha sido un espacio regional de intercambio y reflexión que

contribuirá a posicionar la marca turística “Caminos Andinos” a fin de visibilizar el valor cultural, natural, gastronómico y artesanal de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

El encuentro se llevó a cabo en un momento donde el turismo global exige adaptarse a la digitalización, los nuevos hábitos de los viajeros y la necesidad urgente de incorporar enfoques relacionados con la sostenibilidad.

En ese contexto, en el I Foro Andino de Turismo se definió una hoja de ruta para consolidar la marca “Caminos Andinos”, que propicia una mayor articulación entre actores públicos y privados.

En esa línea, también se busca incentivar el desarrollo de productos turísticos competitivos y la preparación de los destinos para su comercialización en mercados internacionales.Según las últimas proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo,

las perspectivas para el turismo en la región andina son muy alentadoras. Mientras el crecimiento global del sector alcanzaría el 3.2 % en 2026, América Central y América del Sur crecerían un 4.1%.

ElSecretario General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó que los países andinos tienen muy buenas perspectivas de crecimiento este año.Detalló que

Ecuador lideraría con un 11.6 %, seguido de Bolivia con 10.3 %, y Colombia y el Perú con alrededor del 6%.

“Estas cifras confirman que la Comunidad Andina tiene una oportunidad extraordinaria para atraer más visitantes, impulsar la inversión, generar empleo y traducir ese crecimiento en mayores beneficios para los 116 millones de ciudadanos”, señaló el Secretario General de la Comunidad Andina.

“Este escenario favorable responde, entre otros aspectos, a una transformación profunda del turismo en el que los viajeros buscan nuevos destinos y propuestas diferenciadas”,agregó.En esa línea, subrayó la importancia de que, en el actual contexto, la Comunidad Andina impulse “Caminos Andinos”, la primera marca turística subregional, que busca posicionar a los países andinos como multidestino turístico en el mercado global.En su intervención, el Secretario General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel también anunció que la plataforma web Caminos Andinos se encuentra disponible en inglés, y también, gracias al apoyo de los Países Observadores de la CAN, China y Marruecos, la web está traducida al chino mandarín y al árabe.Por su parte, Gustavo González, subsecretario de Regulación y Control del Viceministerio de Turismo de la República del Ecuador, en representación de la Presidencia Pro Tempore, afirmó que "el turismo del futuro será cada vez más colaborativo, sostenible e inclusivo, y esa es la visión que lleva a los países andinos a impulsar Caminos Andinos como una oferta turística regional capaz de competir en los mercados internacionales”.

A su turno, la representante en Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo, Ignez Tristao, señaló la necesidad de aprovechar el enorme potencial de la Comunidad Andina para generar más crecimiento, empleo e inversión mediante una agenda regional que fortalezca la competitividad, la conectividad y la sostenibilidad de los destinos en la subregión.El evento también contó con un panel ministerial de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina. Participaron el viceministro de Fomento al Turismo Sostenible del Estado Plurinacional de Bolivia, Andrés Alberto Aramayo Bejarano; la directora de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo de Colombia, Candelaria Romero; el subsecretario de Regulación y Control del Ministerio de Turismo del Ecuador, Gustavo González; y Fernando Munive, director general de Estrategia Turística del Perú.

En 2025, la Comunidad Andina recibió aproximadamente 12 millones de visitantes no residentes.En este contexto, resulta estratégico para los países andinos fortalecer la promoción del turismo interno, considerado un motor clave para dinamizar destinos y localidades, generando ingresos en hospedaje, alimentación, transporte, actividades de ocio y experiencias turísticas.

El turismo es un sector prioritario para el desarrollo como fuente de empleo y crecimiento económico.

En la Comunidad Andina, el sector está conformado en un 80% por micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme),que ofrecen oportunidad de

empleo a operadores, guías, hoteleros, emprendedores de turismo comunitario, comunidades indígenas y campesinas, artesanos, gastrónomos, entre otros.

A la fecha, el turismo andino ha contribuido en promedio con el 2.5% al PIB de la regióny ha generado alrededor de4 millones de empleos,consolidándose como un sector relevante para la economía y el desarrollo territorial.Con la articulación lograda en el I Foro Andino de Turismo, la región no solo se prepara para aprovechar estas proyecciones positivas, sino que consolida un modelo de desarrollo donde la riqueza cultural y natural se potencia y visibiliza a través del proyecto "Caminos Andinos".

Acerca de la Comunidad Andina (CAN)

La Comunidad Andina, creada en 1969, es un organismo de integración regional que promueve el desarrollo económico y social de sus Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

A lo largo de su historia, ha trabajado para fortalecer la cooperación y la integración entre las naciones, facilitando la movilidad de personas y promoviendo el comercio intrarregional y extrarregional. La CAN trabaja por llevar bienestar a sus más de 116 millones de ciudadanos.

(FIN) NDP / MDV