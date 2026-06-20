Participación femenina en sector minero aún enfrenta desafíos

Archivo - Más de 19,000 mujeres trabajan en la industria minera formal en el Perú. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos está redefiniendo el futuro de la minería. En medio de este escenario, marcado por la transición energética, la innovación tecnológica y una mayor exigencia en materia de sostenibilidad, la participación de las mujeres se consolida como uno de los factores que puede contribuir a fortalecer la competitividad de la industria.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Minera, que se conmemora cada 15 de junio, las cifras muestran avances importantes para el Perú. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la participación femenina en la minería peruana alcanzó el hito del 10.1% del empleo total del sector durante 2024, superando por primera vez la barrera de los dos dígitos. El número de mujeres empleadas en actividades mineras llegó a 22,240 trabajadoras, prácticamente el doble de las registradas una década atrás.

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Hoy, el crecimiento de la participación femenina responde a una mayor presencia de mujeres en carreras vinculadas a ingeniería, geología, derecho, sostenibilidad, gestión empresarial y tecnología, así como a los esfuerzos que diversas compañías han impulsado para promover entornos laborales más inclusivos.

Las regiones mineras de Arequipa, Moquegua, Cusco, Apurímac y Cajamarca concentran buena parte de este avance, impulsado por grandes operaciones y proyectos que demandan perfiles cada vez más especializados.

Sin embargo, pese a los progresos alcanzados, el Perú aún mantiene una brecha significativa frente a los principales referentes internacionales. De acuerdo con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), la participación femenina promedio en la industria minera global bordea actualmente el 19%, casi el doble del nivel registrado en el mercado peruano.

Países como Canadá y Australia han logrado avances importantes en los últimos años gracias a políticas de inclusión, programas de liderazgo y estrategias orientadas a incrementar la presencia femenina en posiciones técnicas, operativas y de alta dirección.

Para Miyanou Dufour, socia del Estudio Hernández, la incorporación de más mujeres a la industria minera es una decisión estratégica para el desarrollo del sector. “La minería enfrenta desafíos cada vez más complejos —desde la sostenibilidad hasta la transformación tecnológica y las nuevas exigencias sociales—. Incorporar más talento femenino no es solo una cuestión de equidad: es una oportunidad concreta para fortalecer la innovación, la gestión de riesgos y la competitividad de las organizaciones”, apunta.

Aunque la presencia de mujeres en la minería peruana sigue creciendo, la representación femenina todavía es menor en posiciones operativas, gerenciales y de toma de decisiones —una situación que se observa también en buena parte de la industria a nivel mundial.

Especialistas coinciden en que acelerar el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo será fundamental para consolidar los avances logrados durante los últimos años. Esto implica no solo ampliar las oportunidades de desarrollo profesional, sino fortalecer las condiciones que permitan atraer y retener talento femenino en todas las etapas de la carrera minera.

Dufour considera que la evolución de la industria ofrece una oportunidad única para impulsar ese cambio. “La minería que el mundo necesitará en las próximas décadas será más tecnológica, más sostenible y más diversa. El Perú tiene una oportunidad extraordinaria para posicionarse como líder global en minerales estratégicos, pero para eso necesita aprovechar todo el talento disponible. El siguiente paso no es solo sumar más mujeres al sector, sino crear las condiciones para que lideren la transformación que la industria necesita”, explica.

Con una cartera de proyectos mineros superior a los 60,000 millones de dólares y una demanda internacional creciente por minerales críticos para la transición energética, el Perú enfrenta el reto de construir una minería cada vez más moderna, competitiva y preparada para responder a las exigencias del mercado global. En ese objetivo, la participación femenina aparece como una ventaja estratégica para el futuro del sector.

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