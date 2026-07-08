Perú.- Economía peruana presenta perspectivas favorables por factores internacionales y locales - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El patrimonio administrado de los fondos mutuos llegó a los 64,075 millones de soles, el más alto en la historia de la industria y registrando un crecimiento de 19.88% en los últimos 12 meses, indicó Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

Asimismo, refirió que las perspectivas del sector son mayores tras el resultado electoral.

“Tras conocer los resultados de las elecciones, el mercado de fondos mutuos presenta mayores perspectivas de crecimiento”,subrayó Osorio.

También, el patrimonio administrado de los fondos mutuos, medido en dólares, alcanzó los 18,787 millones, registrando un crecimiento promedio mensual de 1.83% en los últimos 12 meses.

De otro lado,

el número de partícipes alcanzó los 520,440 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 0.67% frente a lo registrado el mes anterior y 15.66% en los últimos 12 meses.

La oferta total de fondos mutuos alcanzó los 211, de los cuales, 54 fondos mutuos son en soles, y 157 son fondos en moneda extranjera.

Adicionalmente en lo que va del año 2026, se registra un incremento del 6.21% en partícipes y 9.12% en patrimonio administrado.

Cabe recordar que el 65.69% del total del patrimonio administrado corresponde a los fondos que invierten en deuda; el 42.45% de los fondos mutuos corresponde a los fondos de fondos.

Según la asociación, el fondo mutuo más rentable en soles en lo que va del año es Sura Acciones con 25.44% en soles, y también es el más rentable si medimos desde los últimos 12 meses, llegando a más de 52.60% en soles.

Entre tanto, en los últimos 12 meses, el fondo mutuo en dólares más rentable del mercado peruano es el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF con 70.26%; y Fondo de Fondos Credicorp Acciones Sector Seguridad en lo que va del presente año, pues a junio muestra una rentabilidad de 29.07% en dólares.

Asimismo, en los cuadros se muestran los fondos más rentables en los últimos 12 meses:

De otro lado, durante el mes de junio, el mercado se caracterizó por la disminución gradual de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, favoreciendo una recuperación del apetito por riesgo a nivel global.

También, una economía estadounidense resiliente, con una tasa de desempleo esperada de 4.3% y una creación de empleo que se mantuvo por encima de los 100 mil puestos mensuales, mientras que la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de referencia en el rango de 3.50%-3.75%.

Asimismo, el retroceso de los precios del petróleo desde los máximos observados durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, registrando caídas semanales de hasta 10.6% en el Brent y 9.6% en el WTI hacia finales de junio.

Otra característica fue la recuperación de los mercados bursátiles internacionales, impulsada principalmente por el sector tecnológico y las expectativas vinculadas a la inteligencia artificial.

También la estabilidad de los indicadores macroeconómicos en China, respaldada por una actividad manufacturera y exportadora que continuó mostrando señales de expansión.

Asimismo, el mercado estuvo caracterizado por la atención de los inversionistas en Perú sobre la segunda vuelta presidencial y la definición del resultado electoral, ante sus potenciales implicancias sobre las expectativas económicas y de inversión.

Los fondos mutuos se caracterizan por su flexibilidad en los montos de inversión y en las oportunidades en que se pueden realizar estas inversiones. Existen fondos mutuos que permiten inversiones desde 20 Soles o 5 dólares.

Los fondos mutuos también ofrecen mayores rentabilidades frente a las alternativas tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo.

Asimismo, se cuenta con la gestión profesional de expertos que eligen las mejores oportunidades de inversión. Finalmente, se puede disponer del dinero en cualquier momento de manera fácil y rápida.

Son entidades autorizadas a vender cuotas de fondos mutuos los bancos, financieras, agentes de bolsa y otras autorizadas por la SMV.