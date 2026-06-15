El PBI del Perú registró en abril su crecimiento más alto en lo que va del 2026

Andina/Vista Del Centro Financiero De Lima.

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3.7% en abril, su mayor ritmo de expansión mensual en lo que va del 2026, destacó hoy el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

En su reporte semanal, la entidad financiera refirió que “Este resultado fue ligeramente mayor a nuestro estimado de 3.5% y al 3.6% esperado en promedio por el consenso de analistas, según Bloomberg”.

Indicó que esta evolución positiva se concentró en los sectores no primarios vinculados a la demanda interna, impulsados por el dinamismo del consumo y la inversión privada, a pesar del contexto electoral.

“En ese sentido, si bien inicialmente hubo un deterioro de expectativas empresariales ante el sorpresivo resultado de la primera vuelta electoral –con el pase a segunda vuelta de una propuesta que proponía modificar el modelo económico-, luego estas empezaron a mejorar ante la probabilidad que se mantenga el actual modelo económico basado en la promoción de la inversión privada”,explicó.

“Para mayo estimamos que el PBI haya crecido algo menos que en abril debido a la evolución negativa de los sectores primarios, en particular Pesca, que se vio afectado por la significativa caída en la captura de anchoveta debido al Fenómeno El Niño”, agregó el Scotiabank.

A pesar de ello, indicó que, continuaría el dinamismo de los sectores no primarios, en especial Construcción, ante el dinamismo de la autoconstrucción y del sector inmobiliario; también el sector Comercio, impulsado por el consumo privado y el sector Servicios, “gracias al dinamismo de la inversión privada que viene impulsando rubros como Servicios Prestados a Empresas”.

De otro lado, indicó que “los sectores primarios cayeron en abril (-1.6%) por tercer mes consecutivo, resaltando Minería e Hidrocarburos (-3.2%), por la menor extracción de petróleo -debido a la caída de la producción en el Lote 95 y de gas natural y líquidos de gas natural, por labores de mantenimiento programado en la planta Melchorita”.

Además, señaló que el sector Agropecuario (-1.6%) “se vio afectado por condiciones climáticas adversas que incidieron en las menores cosechas de aceituna, café y cacao”.

Por otra parte, refirió que los sectores no primarios crecieron 4.4%, y fueron liderados por la expansión de la Construcción (12.9%), debido al mayor consumo interno de cemento ante el aumento en la demanda de la autoconstrucción y del sector inmobiliario formal.

A continuación el sector Comercio creció 7.3%, explicado por “su mayor ritmo de expansión desde marzo del 2022 gracias al aumento de las ventas minoristas y de vehículos nuevos”.

Asimismo, el sector Servicios se expandió 3%, destacando los Servicios Personales y Alojamiento y Restaurantes, “gracias al incremento del empleo y los ingresos”.