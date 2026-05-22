Perú: 95% de hogares peruanos cuenta con un teléfono smartphone

Perú.- Perú: 95% de hogares peruanos cuentan con un teléfono smartphone - Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La más reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó que los teléfonos inteligentes siguen ganando presencia en las familias del Perú superando, por cuarto año consecutivo, al televisor como el dispositivo más presente en nuestras casas. Al cierre del 2025, el 95.4% de los hogares del país ya contaba con un smartphone.

Osiptel indicó que este dato significa que cerca de 10.3 millones de familias tienen en sus manos un teléfono inteligente (smartphone) capaz de conectarlos para realizar distintas actividades.

El avance es notorio en las zonas rurales. En el 2019, solo el 44.1% de los hogares rurales tenía un smartphone; al cierre del 2025, la cifra saltó al 85%, mostrando que la conectividad avanza.

De acuerdo con la Erestel 2025, en Lima Metropolitana, la tenencia es casi total con el 99.2% de hogares con smartphone. En otras áreas urbanas del país, el 96.5% de las familias los integran como parte esencial de su vida diaria.

"Aunque todavía hay diferencias por nivel socioeconómico, la brecha se va acortando. El mayor crecimiento en los últimos seis años se dio en el sector DE, donde la posesión de smartphone pasó del 51.1% en el 2019 al 74.3% en el 2025. Por su parte, los sectores AB y C siguieron liderando con el 92.9% y 87.7%, respectivamente", señaló Osiptel.

Otro dato relevante es que el crecimiento en la posesión de smartphones fue mayor entre los jóvenes de 18 a 23 años al pasar de 81.9% en el 2019 a 91% en el 2025. No obstante, los que más tienen un smartphone, al 2025, fueron las personas de 30 a 35 años (con el 94.9% de posesión).

En lo que respecta al género, se observó un mayor progreso en la posesión de teléfonos inteligentes entre los hombres, pasando del 66.2% en el 2019 a 81.6% en el 2025.

Otros equipamientos TIC

La tenencia de laptops también va en aumento. De acuerdo con la Erestel, en el 2019 el 23.4% de las familias contaba con una, y en el 2025 la cifra alcanzó el 65.5%, es decir, casi se triplicó.

Del mismo modo, la adquisición de computadoras de escritorio pasó de 36.9% en el 2019 a 54.5% en el 2025.

Osiptel explicó que la Erestel 2025 muestra que el Perú atraviesa una etapa de masificación en el acceso digital móvil.

El smartphone se ha consolidado como el principal dispositivo de conectividad y constituye la puerta de entrada a internet, servicios financieros digitales, educación, comercio electrónico, redes sociales y múltiples plataformas digitales, que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo nacional.

(FIN) NDP/CNA/JJN