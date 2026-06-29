Perú: actividad minera generó 282,520 puestos de trabajo directos en abril de 2026

Archivo - Perú.- Líderes empresariales señalan que tecnología e innovación serán claves para competitividad - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El empleo directo generado por la actividad minera ascendió a 282,520 trabajadores en abril de 2026, reflejando un crecimiento intermensual de 0.2% respecto al mes anterior, y un aumento interanual de 9.9% con relación a abril de 2025, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), el empleo promedio generado por la actividad minera, en el periodo de enero a abril de 2026, mostró una expansión de 4.9% en comparación al promedio anual del año pasado.

En cuanto a la empleabilidad según género, la participación femenina en el subsector minero sumó un total de 22,954 puestos de trabajo en abril de 2026, lo que representó el 8.1% del empleo total generado. Esto refleja un incremento del 16.01% en comparación a las cifras reportadas en abril de 2025.

Con relación al tipo de empleador, los puestos de trabajo generados por empresas contratistas mineras y empresas conexas, alcanzaron las 205,109 personas en el cuarto mes del año, representando el 72.6% de la participación total; lo que constituye un 13.5% más a lo declarado en abril de 2025.

Por otro lado, el empleo generado por las compañías (empresas mineras) representó el 27.4% del empleo total en minería, significando un aumento interanual de 1.5%.

Según la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa se mantuvo en el primer lugar, ostentando el 15.9% de la participación total. La Libertad se quedó en el segundo lugar aportando el 8.8% del empleo total generado, y en tercera ubicación se situó Ica con el 8.6%.

Para el Minem estas cifras evidencian estabilidad en la generación de empleo del sector, y ratifican la importancia de la actividad minera como impulsor del desarrollo mediante la creación de puestos de trabajo y la dinamización de actividades económicas en sus áreas de influencia.

(FIN) NDP/JJN