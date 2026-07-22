Perú se adhiere a la Alianza para el Futuro de la Inversión y el Comercio

Andina/Perú Se Adhiere A La Alianza Para El

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Perú formalizó su incorporación a la Alianza para el Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT-P), durante la Segunda Reunión Ministerial de la iniciativa, celebrada en Auckland (Nueva Zelanda), dando un nuevo paso en su proceso de integración económica internacional.

La incorporación del Perú permitirá ampliar los espacios de cooperación con otras economías participantes y contribuir a los trabajos de la iniciativa en temas de comercio e inversión de interés común.

Durante la reunión, los ministros y representantes de comercio adoptaron instrumentos orientados a fortalecer la resiliencia económica, acelerar la digitalización del comercio y profundizar la cooperación frente a barreras no arancelarias. Asimismo, acordaron continuar desarrollando una agenda de trabajo sobre subsidios, transparencia y previsibilidad del sistema comercial basado en reglas, así como resiliencia de las cadenas de suministro.

El Perú respaldó la Declaración Ministerial sobre Facilitación de la Digitalización de los Procesos y Documentos Comerciales, orientada a promover el comercio sin papel, el uso de estándares internacionales y la interoperabilidad de los sistemas digitales, a fin de facilitar operaciones comerciales más ágiles, simples y seguras.

Del mismo modo, el Perú se sumó al Arreglo Plurilateral sobre Cooperación en materia de Barreras No Arancelarias, que establece un marco para el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, así como para la cooperación entre sus participantes en la identificación y atención de medidas que restrinjan o afecten el comercio.

El FIT-P fue lanzado en setiembre deL 2025 por 14 miembros fundadores: Brunéi Darussalam, Chile, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Ruanda, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

Durante su Primera Reunión Ministerial, celebrada en noviembre de 2025, se incorporaron Malasia y Paraguay. Con la incorporación del Perú, la República de Corea y Tailandia durante la Segunda Reunión Ministerial, el FIT-P cuenta con 19 miembros.

El FIT-P es una plataforma flexible de cooperación en comercio e inversión que reúne a economías pequeñas y medianas comprometidas con un comercio abierto, justo y basado en reglas. A través de esta iniciativa, sus miembros impulsan el intercambio de experiencias, el desarrollo de iniciativas conjuntas y la cooperación práctica en temas emergentes de la agenda comercial internacional.

Sus principales áreas de trabajo comprenden la resiliencia económica y de las cadenas de suministro, la facilitación del comercio y de las inversiones, la digitalización de los procesos comerciales y la cooperación frente a barreras no arancelarias.

(FIN) NDP/CNA