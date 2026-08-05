Perú adjudicó 438 proyectos vía Obras por Impuestos por S/6,702 millones a julio

Perú.- Perú adjudicó 438 proyectos vía Obras por Impuestos por S/ 6,700 millones a julio - Andina/Obras Por Impuestos: Se Adjudicaron 438

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó hoy que de enero a julio de este año diversas entidades públicas adjudicaron 438 intervenciones mediante Obras por Impuestos (OxI) por 6,702 millones de soles.

Señaló que, de esta manera, se consolida un avance histórico en la ejecución de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento en beneficio de millones de peruanos.

ProInversión detalló que este resultado representa cuatro veces el monto adjudicado de enero a julio del 2025, cuando se alcanzaron 1,673 millones de soles.

Mayor confianza

Explicó que este repunte responde principalmente a la creciente confianza de las autoridades y del sector privado en Obras por Impuestos; así como al ingreso de nuevos participantes, la mayor utilización del mecanismo por parte de gobiernos regionales y locales, y el acompañamiento técnico de ProInversión, en coordinación con el MEF, para identificar, priorizar y promover inversiones orientadas a solucionar necesidades concretas de la población.

El ente promotor refirió que en lo que va del 2026 participan en el mecanismo 259 entidades públicas y 329 empresas privadas financistas. De estas últimas, 212 utilizan OxI por primera vez y han comprometido inversiones por 2,428 millones de soles. Asimismo, 152 entidades públicas se incorporaron al mecanismo durante el presente año, lo que representa el 59% de las entidades participantes.

Los gobiernos regionales concentran el 48% del monto adjudicado, con 99 intervenciones por 3,199 millones de soles. Por su parte, los gobiernos locales distritales y provinciales suman 333 intervenciones por aproximadamente 2,802 millones de soles, reflejando la capacidad de OxI para llevar inversiones de manera descentralizada a ciudades, provincias y comunidades que requieren mejores servicios públicos.

Inversiones que mejoran la vida

Los sectores con mayores adjudicaciones durante los primeros siete meses del año son: Transportes, con 2,315 millones de soles; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con 1,162 millones; Educación, con 1,152 millones; y Orden Público y Seguridad, con 535 millones. En conjunto, representan el 77% del monto adjudicado.

Entre las principales inversiones destacan la construcción de la vía regional La Joya-Tramo III, en Arequipa, por 409 millones de soles; el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa, por 107 millones; y el sistema de protección frente a inundaciones en el río Tucsamayo, en Espinar, Cusco, por 65 millones, que protegerá a más de 1,000 familias.

Mayor dinamismo

Desde la implementación de Obras por Impuestos, en el 2009, hasta el 31 de julio del 2026 se han adjudicado en todo el país 1,510 intervenciones por 23,770 millones de soles.

ProInversión refirió que el monto actualizado de las inversiones este año, incluidas las adendas y las 438 intervenciones adjudicadas durante el 2026, representan 6,705 millones de soles.

Afirmó que este resultado posiciona a 2026 como el año de mayor dinamismo en la historia del mecanismo: concentra el 28% de toda la inversión acumulada desde su creación y supera también en un 28% el monto registrado durante todo 2025.

Acumulado por regionesEn el acumulado 2009-2026, los gobiernos regionales lideran las adjudicaciones con 11,682 millones de soles, equivalentes al 49% del total.

El ranking por entidad es encabezado por el Gobierno Regional de La Libertad con 60 intervenciones por 1,349 millones de soles, seguido por los gobiernos regionales de Áncash con 1,317 millones y el Cusco con 1,189 millones. Completan los cinco primeros lugares el Ministerio de Educación con 1,093 millones de soles y el Gobierno Regional de Ica con 1,088 millones.ProInversión enfatizó que continuarán fortaleciendo la asistencia técnica y la articulación entre entidades públicas y empresas privadas, en el marco de la política impulsada por el MEF para ampliar la cartera de inversiones, acelerar su adjudicación y transformar los recursos disponibles en carreteras, colegios, establecimientos de salud, sistemas de seguridad, saneamiento y servicios públicos que mejoren directamente la calidad de vida de la población.

(FIN) NDP/SDD/JJN