Perú agiliza atención en trámites para transporte internacional terrestre de mercancías

Andina/Los Trámites Para El Transporte Terrestre

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó hoy que culminó la primera fase de modernización del sistema de habilitación para el transporte internacional terrestre de mercancías, que reduce el tiempo de atención en los trámites.

Así lo estableció al poner en funcionamiento la emisión electrónica del Certificado de Habilitación del Vehículo (CHPE) y del Certificado de Registro de la Unidad de Carga (CRUPE),

La implementación, desarrollada por la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre (DSTT) en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), automatiza la emisión de estos documentos a través del Registro Nacional de Transporte Terrestre (RENAT), permitiendo que los transportistas autorizados los reciban de manera inmediata en su casilla electrónica, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

Hasta antes de esta modernización, los certificados eran emitidos en formato físico, lo que implicaba procesos manuales, el uso de papel de seguridad y hologramas, además de un plazo de atención que podía superar los cinco días hábiles debido a las etapas de notificación y entrega de los documentos. Asimismo, los certificados físicos estaban expuestos a pérdidas, deterioro o alteraciones de la información.

Con la nueva funcionalidad,

el sistema genera de manera automatizada los certificados electrónicos aprobados por la Comunidad Andina (CAN), incorpora firma digital, código QR y notificación mediante casilla electrónica, garantizando la autenticidad, integridad y trazabilidad de la información emitida.

La primera fase del proyecto se encuentra en producción desde el 10 de julio de 2026, luego de superar satisfactoriamente las etapas de desarrollo, pruebas técnicas y conformidad funcional.

Paralelamente, el MTC comunicó esta implementación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), con el fin de asegurar su reconocimiento y aplicación en los procedimientos correspondientes.

Esta innovación representa un avance significativo en la simplificación administrativa del sector transporte, al reducir los tiempos de tramitación, emisión y entrega de certificados, facilitar el acceso permanente de los transportistas a sus documentos y eliminar costos asociados a la impresión de formatos especiales y materiales de seguridad.