Perú alcanza puesto 41 en ranking global de sostenibilidad energética

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Perú alcanzó el puesto 41 en el Energy Trilemma Index 2023 del World Energy Council (WEC), uno de los principales rankings internacionales que evalúan el equilibrio entre seguridad energética, equidad y sostenibilidad ambiental, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

El resultado fue analizado durante el I Foro de Sostenibilidad organizado por la SPH, donde se destacó que el país se ubica entre los de mejor desempeño en sostenibilidad energética a nivel global.

De acuerdo con cifras del WEC difundidas por la Asociación Regional de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), el Perú obtuvo un puntaje de 75.2 en sostenibilidad ambiental, lo que refleja avances sostenidos desde el año 2000 en esta dimensión.

El director gerente de ARPEL, Pablo Ferragut, señaló que la sostenibilidad debe gestionarse como un eje estructural del negocio energético y no solo como un componente reputacional. “La sostenibilidad que crea valor no es un ejercicio reputacional ni un cumplimiento aislado; es aquella que se gestiona con el mismo rigor que la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad”, afirmó.

Durante el foro, la gerente general de la SPH, Tiffany Bayly, sostuvo que la sostenibilidad debe entenderse como un componente integral de la operación del sector energético.

“La sostenibilidad no es un cuarto pilar adicional, es un trinomio inseparable: ambiental, social y económico, cuyo punto de partida está en la operación y en la toma de decisiones empresariales”, indicó.

Bayly agregó que, en un contexto de transición energética que exige planificación y seguridad de suministro, el sector hidrocarburos —en particular el gas natural— continúa siendo un componente clave para avanzar hacia una matriz energética más sostenible, competitiva y segura.

(FIN) NDP/JAM