Perú alcanza récord histórico de pasajeros internacionales en primer trimestre de 2026

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), reportó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha alcanzado un techo histórico en el tráfico internacional de pasajeros.

Este resultado consolida al terminal aéreo como el centro de conexiones más dinámico de la región, superando cualquier registro previo para un solo trimestre.

Durante el primer trimestre de 2026, el flujo de pasajeros internacionales escaló a 3.19 millones, la cifra más alta registrada en la historia del aeropuerto para este periodo. Este volumen supera en un 1.9% los niveles de 2019, lo que representa un incremento neto de aproximadamente de 60,000 pasajeros adicionales frente a los registros anteriores a la crisis sanitaria. Con este resultado, el país consolida la plena recuperación de su tráfico aéreo, tanto nacional como internacional.

En este periodo, se contabilizaron más de 1.60 millones de pasajeros internacionales embarcados desde Lima, un incremento del 7.7% respecto al primer trimestre de 2025. Actualmente, el aeropuerto conecta a la capital con 49 destinos internacionales mediante la operación de 29 aerolíneas. La DGAC está articulando e impulsando el aumento de la conectividad aérea para conectar a más peruanos con el mundo.

El rol del Jorge Chávez como hub estratégico en el Pacífico Sur se ha fortalecido con el movimiento de pasajeros en tránsito. Entre enero y marzo, se registraron más de 491 mil pasajeros en transferencia internacional, un aumento del 6.2% frente al año anterior. Este segmento representa el 30.6% del tráfico internacional total, confirmando la capacidad operativa de Lima para articular flujos globales.

Por su parte, el mercado nacional también muestra cifras robustas con 3.70 millones de pasajeros movilizados en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento del 28.6% en comparación con los niveles registrados en los últimos siete años.

Este resultado histórico se registra bajo la vigencia de la TUUA de transferencia, aplicable únicamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La expansión de destinos y frecuencias mediante los acuerdos de Cielos Abiertos y el dinamismo del mercado demuestran una alta competitividad frente a otros terminales aéreos de la región.

El MTC mantiene su labor enfocada en la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la promoción de cielos abiertos. El objetivo es garantizar una mayor conectividad aérea con servicios eficientes, seguros y de calidad, que impulsen el desarrollo económico y turístico en beneficio de todos los peruanos.