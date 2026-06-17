Perú se alinea con nuevos estándares globales de calidad que fortalecen la competitividad

Andina/Laboratorio Móvil De Inacal. Ilustración:

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) destacó hoy que adoptó la nueva edición de la norma internacional ISO 9000, como Norma Técnica Peruana “NTP-ISO 9000:2026. Gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario”, incorporando al país a la más reciente actualización global en materia de gestión de la calidad.

La decisión marca un hito para las organizaciones peruanas, ya que esta norma constituye la base conceptual de toda la familia ISO 9000 y servirá de referencia para la próxima publicación de la nueva ISO 9001, considerada el estándar de gestión de calidad más reconocido y utilizado a nivel mundial.

En un contexto donde las empresas enfrentan mayores exigencias de los mercados, acelerados procesos de transformación digital y consumidores cada vez más informados, contar con herramientas modernas de gestión se ha convertido en un factor decisivo para crecer, innovar y generar confianza.

“La actualización de la ISO 9000 proporciona un lenguaje común para la gestión de la calidad y permitirá que las organizaciones peruanas se preparen oportunamente para los cambios que traerá la futura edición de la ISO 9001”,explicó Rosario Uría, directora de la Dirección de Normalización del Inacal.

“Esto fortalecerá su capacidad para responder a los desafíos actuales y mejorar continuamente su desempeño”,agregó.La nueva NTP-ISO 9000:2026 incorpora conceptos, definiciones y terminología actualizados para responder a las nuevas dinámicas empresariales, los avances tecnológicos y las expectativas de las partes interesadas, facilitando una comprensión uniforme de los sistemas de gestión de la calidad en todos los sectores económicos.

Esta NTP-ISO 9000:2026 establece los fundamentos que permiten a organizaciones públicas y privadas gestionar sus procesos con mayor eficiencia, fortalecer la confianza de sus clientes y promover una cultura de mejora continua. Entre los principales beneficios destacan:

-Mayor satisfacción de clientes y usuarios.-Procesos más eficientes y mejor control de las operaciones.-Reducción de errores, reprocesos y desperdicios.-Mejor capacidad para identificar oportunidades de mejora.-Fortalecimiento de la competitividad empresarial.-Mayor preparación para implementar o actualizar sistemas de gestión basados en ISO 9001.

La norma puede ser aplicada por organizaciones de cualquier tamaño, desde micro y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones e instituciones públicas, contribuyendo a mejorar la calidad de los productos y servicios que reciben los ciudadanos.

La adopción de esta NTP forma parte de los esfuerzos del Inacal para fortalecer la Infraestructura de la Calidad y promover buenas prácticas que contribuyan a incrementar la productividad, la innovación y la competitividad del país.

La calidad es hoy uno de los principales factores que determina la capacidad de una organización para diferenciarse, acceder a nuevos mercados y generar confianza.

Por ello, la actualización de esta norma representa una herramienta estratégica para que las organizaciones peruanas afronten con éxito los desafíos de una economía cada vez más globalizada.

La Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9000:2026 puede consultarse gratuitamente a través de la “Sala de Lectura Virtual” del Inacal: https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/app-default/lo..." target="_blank" class="ApplyClass">https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/>, de acuerdo con los términos y condiciones de uso de dicho servicio.

(FIN) NDP / MDV