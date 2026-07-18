Perú aprueba norma para optimizar la gestión de las inversiones públicas

Archivo - Perú.- Perú cierra primer cuatrimestre con indicadores económicos favorables pese a emergencias - Andina/Mef: Inversión Pública Sumó S/ 21,591

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Ejecutivo aprobó el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), que tiene por finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la inversión pública.

Así lo determinó a través del Decreto Supremo Nº 140-2026-EF, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El referido reglamento introduce mejoras orientadas a precisar definiciones, delimitar las funciones de los órganos del sistema, optimizar los procesos, aclarar las disposiciones vigentes, simplificar los procedimientos y promover una adecuada articulación entre los distintos actores del sistema.

De esta manera contribuye a una toma de decisiones más oportuna y a la generación de mayor valor público a través del desarrollo de las inversiones en beneficio de la población.

La norma en su parte considerativa refiere que la aplicación del SNPMGI ha evidenciado la necesidad de fortalecer y actualizar su marco reglamentario con el fin de optimizar la gestión de las inversiones públicas en todas las fases del Ciclo de Inversión, promover una asignación más eficiente de los recursos públicos y fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de las inversiones;

En ese sentido, el nuevo reglamento precisa conceptos, criterios, instrumentos y procesos del SNPMGI para garantizar una interpretación uniforme y una aplicación consistente de la normativa.

Asimismo, fortalece las funciones y responsabilidades de los órganos que lo integran, mejorando la articulación institucional y la coordinación entre actores; optimiza los procesos de programación multianual, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de las inversiones.

También contribuye a simplificar procedimientos y reduce cargas administrativas innecesarias; y favorece la toma de decisiones basada en información relevante y oportuna, la sostenibilidad de las intervenciones y la generación de valor público.

El reglamento aprobado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que como anexo forma parte integrante de este Decreto Supremo, el cual consta de tres capítulos, 20 artículos, seis disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria transitoria.

El presente Decreto Supremo y el Reglamento se publican en la Plataforma Digital Única para la Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.

La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.